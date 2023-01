Avigliana Basket: il recap del weekend

Festa grande per le giovani Greens dell' Under 13 che al PalaMoncrivello hanno la meglio sulle pari età della Polisportiva Reba. Partenza subito tosta e ospiti che mettono tanta aggressività in campo prendendo la testa dell'incontro sin dalle prime battute e tenendola sino al 40'. «Le ragazze erano felicissime, noi non possiamo che essere contenti» il commento di Dal Sasso a fine gara.

AUXILIUM AD QUINTUM : Guglielmetto Mugion 10, Andrighetti 12, Mollar 10, Aime 2, Goglio 5, Casalone 2, La Rosa 4, Boscia 2, Calvetto, Santella, Rabbia 5. All. Cesarini. Ass. All. Giardino.

Disastroso il terzo periodo, come detto: le ospiti risultavano più quadrate in difesa e più precise in attacco, mentre i minuti che passavano senza far trovare buone soluzioni innervosivano le Greens oltre misura, buttando alle ortiche preziose conclusioni costruite con fatica. Il forcing dell'ultimo periodo lasciava l'amaro in bocca, Ciuti aveva un bell'impatto sul match, portava punti e recuperate, trascinava le compagne sino al -8 del 37', quando però mancava il guizzo finale per l'impresa, peccato.

Molta imprecisione, anche da sotto canestro, per le biancoverdi che pagano anche qualche eccesso di nervosismo e soprattutto un terzo quarto che le ha viste affondare sino al -18. Peccato, perchè la partenza delle padroni di casa era stata più che buona, avevano preso immediatamente le redini del gioco, conducendo le danze (6-4 al 4' di gioco) e muovendosi bene anche in difesa, con rimbalzi e palle recuperate che davano la giusta quadratura al cerchio. A cavallo delle prime due frazioni di gioco, però, le ospiti venivano fuori e riuscivano a ribaltare la situazione, Surra e compagne sprecavano un paio di buone occasioni in contropiede e chiudevano il parziale con 5 lunghezze da recuperare.

Non basta l'intensità, la grinta, la voglia di portare a casa la seconda vittoria consecutiva alle ragazze di Durin che tra le mura amiche dell'Anna Frank devono cedere il passo all' Auxilium ad Quintum , in piena corsa per un posto nei playoff.

Molto bella la cornice di pubblico di questa domenica pomeriggio di sport, numerosi i presenti sugli spalti a sostenere i ragazzi in primis i compagni dell'Under 17: l'Avigliana Basket è una realtà che si prefigge di aggregare i propri iscritti e le famiglie, ed i risultati del lavoro svolto in tal senso si vedono ogni giorno di più.

Bella vittoria per l' Under 15 dell'Avigliana Basket che parte subito forte contro il Conte Verde Rivoli, dà una bella accelerata nella seconda decina quando rifila un parziale di 31-5 che scava il solco e poi si limita a gestire nel restante periodo di gioco. «Buona prova di squadra anche se forse abbiamo difeso peggio rispetto all'andata» dichiara Dal Sasso a fine gara.

AVIGLIANA : Bellocchio 12, Di Marino, Acierno, Monteverde 8, Blandino 4, Borgno, Castagneri 2, Camurati 2, Andreotti 6, Tchaptcheuj 14, Di Prima 2, Ricci 2. All. Dal Sasso. Ass. All. Gremmo.

POLISPORTIVA AVIGLIANA – CONTE VERDE RIVOLI 96-69

Parziali (27-22; 58-27; 79-47)

AVIGLIANA: Bugnone 38, Variglia 14, Iovinella 10, Sforza 12, Inches 8, Miranda 4, Mascia 4, Tinti 4, Massola 2, Lucà, Colpo. All. Dal Sasso. Ass. All. Barberis. Ass. All. Rizzo.

RIVOLI: Bastianelli 22, Ferrera 9, Meotto 7, Coccimano 2, Brunatti 6, Prioris, Pairetti, Dipilato, Impinna 4, Lorenzo, Caccetta 19.

ARBITRO: Veca di Torino.

UNDER 17 MASCHILE

Cade l'Under 17 di Dal Sasso in quel di Venaria che dopo un avvio incerto, riesce a tornare dalla pausa lunga con un bel cambio di mentalità e far sua la seconda metà di gioco. «Bravi ragazzi, nel secondo tempo ho visto un bel cambio di passo rispetto al passato, questo fa ben sperare». Non male per questi ragazzi che pagano l'annata giovane, una squadra composta da tutti classe '07 ma che comincia a compiere dei passi importanti per l'anno prossimo, quando avrà il campionato dei pari età.

VENARIA REALE – POLISPORTIVA AVIGLIANA 71-54

Parziali (28-9; 46-21, 52-39)

VENARIA: Novara 16, D'abbene 7, Doronzo 2, Torazza, Cassibba 2, Belvedere 4, Citino 7, Zambon 14, Rao 6, Rotella 10, Ususole 1, Fidone 2.

AVIGLIANA: Fantino 2, Briglia, Bertolotti, Chen 3, Ogliero 8, Bugnone 19, Di Marino 8, Pili 7, Scandella, Rosa Clot 1, Castino 6. All. Dal Sasso. Ass. All. Barberis. Ass. All. Rizzo.

ARBITRO: Ruggiero di Venaria.