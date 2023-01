BEA Chieri: serata magica a Collegno

Domenica 29 gennaio la Planet Smart City BEA Chieri è scesa in campo ospite di Collegno Basket per la sedicesima giornata di C Gold, terza del girone di ritorno. Contro la capolista, finora sconfitta solo al Pala Gialdo proprio dai Leopardi nella gara d’andata, gli Arancioni replicano il successo dello scorso ottobre con una prova maiuscola.

Nonostante le rotazioni ancora ridotte all’osso sugli esterni (fuori i soliti Mosca, D’Arrigo, Colli e con Stiffi in panchina solo a onor di firma) e la profondità e il talento del roster bianco-rosso, BEA combatte nel primo tempo e prende il controllo delle operazioni nel secondo. Il finale punto a punto è da batticuore, con il floater di Luca Molinario a 5 secondi dalla fine che regala i due punti ai Leopardi. Una vittoria che vale più dei semplici due punti, che inverte il trend negativo a livello di risultati delle ultime settimane e ridà slancio alla Planet Smart City BEA nella battaglia per la miglior posizione possibile ai Play-Off.

LA GARA

Tanto pubblico Arancione riempie le tribune del PalaCollegno per sostenere i Leopardi. Coach Conti schiera alla palla a due il quintetto “big” con Giacomelli, Scalzo, Tulumello, Molinario e Drame, mentre Coach Sacco risponde con De Bartolomeo, Borgialli, Tuninetto, Tarditi e Tio Tagande. Partenza a razzo di BEA, che trova 5 punti in fila di Tulumello e una palla rubata da Giacomelli per il +8. I padroni di casa rientrano con l’atteggiamento giusto dal time-out, inanellando un parziale che rimette in pari la gara. Sul finire del periodo, i Leopardi serrano le maglie in difesa, ma faticano a concretizzare nella metà campo offensiva: alla prima sirena è +5 ospite (16-21).

Nel secondo periodo i padroni di casa alzano le percentuali da oltre l’arco: il solito Mortarino è letale dalla lunga, accompagnato da un ottimo Tarditi (saranno 4 le triple del lungo ex Langhe Roero a fine serata). Coach Conti ferma tutto e riaccende i Leopardi, che si sbloccano con 3 punti di Giacomelli e conil jumper di Drame. Continua la sequenza di parziali e controparziali. Trinchero firma un break da 5 punti e riaccende il PalaCollegno alla pausa lunga. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 36-38 e una partita quanto mai in equilibrio.

La ripresa non è per deboli di cuore. L’antisportivo a Tio Tagande manda in lunetta Tulumello: 2/2. Nell’azione successiva la stoppata di Drame lancia il contropiede: Tulumello vede il numero 77 a rimorchio, gli alza il pallone per la schiacciata da highlights che fa esplodere il pubblico chierese. Due triple in fila, prima di capitan Gile e quindi di Giacomelli, danno il là al +15 BEA. Collegno però, come prevedibile, non ci sta e dimostra tutta la sua solidità: il controparziale è immediato e si entra nell’ultima decina con il vantaggio chierese ridotto a 4 punti (53-57).

L’inizio dell’ultima decina è di nuovo di marca arancio-nera, con Chieri che tornano sul +11. Tarditi prende per mano i suoi e guida nuovamente la rimonta di capitan Tuninetto e compagni. Dopo un’altra tripla di Tulumello, Collegno si rifà sotto. Un minuto dalla fine e arriva il pareggio da lontano di De Bartolomeo. Sul possesso successivo BEA perde la palla, ma i padroni di casa non realizzano il canestro del possibile vantaggio. Dall’altra parte invece Tulumello non perdona, e il gancio dell’ala ligure porta i Leopardi sul +3, ma è ancora una volta Tarditi dalla lunga distanza a ristabilire il perfetto equilibrio. Possesso decisivo nelle mani di Nicholas Giacomelli, che è costretto a tirare da lontanissimo a fil di sirena deu 24”. Il rimbalzo sembra di Tuninetto, ma Scalzo è un rapace, ruba il pallone che finisce nelle mani di Molinario: il numero 12 chierese trova il floater di mano destra per il vantaggio a poco meno di 5 secondi dalla fine. Collegno costruisce il tiro per il sorpasso ma sbaglia. Borgialli si avventa sull’errore e subisce fallo a tempo scaduto. Dalla lunetta il numero 4 è impreciso: sbaglia il primo, prova a sbagliare il secondo per convertire in tapi-in ma la giocata non riesce. È vittoria per la Planet Smart City BEA.

IL COMMENTO

«Superiamo Collegno per la seconda volta in stagione – esulta a fine gara coach Franz Conti – Da inizio campionato siamo stati gli unici a superare la capolista, e questo ci deve inorgoglire. Questa vittoria arriva grazie alla determinazione di tutto il gruppo, che ha lottato senza sosta fino all’ultima sirena. Dobbiamo tenerla a mente per avere sempre le giuste energie mentali in vista delle prossime gare. Siamo sulla strada giusta».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Domenica prossima, 5 febbraio, la Planet Smart City BEA Chieri torna sul campo di casa. Al PalaGialdo arriva l’Amatori Savigliano, per una gara fondamentale in chiave classifica. Palla a due alle 18:30.

COLLEGNO BASKET – PLANET SMART CITY BEA CHIERI 70-72

Parziali: 16-21, 36-38, 53-57

COLLEGNO: Borgialli 8, Trovato, Tuninetto 3, Tarditi 20, Di Matteo 5, Framarin, Tio Tagande 10, Mortarino 6, Trinchero 5, De Bartolomeo 13, Bertino n.e., Villata n.e.. All. Sacco.

CHIERI: Giacomelli 16, Orsi, Scalzo 8, Tulumello 23, Molinario 8, Gile 7, Tagliano, Drame 10, Bianco n.e, Stiffi n.e. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.