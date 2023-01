Grande successo per le prime Masterclass 2023 della Seba Nerone Academy e per l'esibizione che ha visto il Direttore tecnico di Padelcity, in coppia con il maestro Alberto Franchi, affrontare il testimonial adidas Julian Di Bene e il nuovo maestro argentino del circolo Nacho Ontivero. Un ringraziamento a tutti i giocatori che sono scesi in campo, ma soprattutto a tutti coloro che hanno partecipato alle lezioni e fatto il tifo per i nostri campioni!