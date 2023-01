Basket College Novara: terza vittoria consecutiva!

Inizio in quinta per gli ospiti novaresi che trovano buone soluzioni in campo aperto e a metà campo costringendo coach Antoniotti al time out sul punteggio di 2-11. I Dragons torinesi provano a rientrare forte ma Novara resta solida e in palla e chiude il primo periodo sul +16, 10-26.

Terza partita di un’intensissima settimana per la C Silver di College Novara che espugna il difficile campo di Grugliasco questa volta con una prestazione di squadra maiuscola.

Il secondo quarto però è tutto a favore dei padroni di casa che dominano sotto i tabelloni costruendo tanti secondi possessi grazie alla fisicità e ai rimbalzi offensivi. College Novara è meno preciso in attacco e più distratto in difesa dove concede molti tiri aperti da dietro l’arco che permettono a Grugliasco di rientrare con una frazione di 30-17 e chiudere all’intervallo la partita sul 40-43.

Nell’ultimo e decisivo quarto si vede una difesa ai limiti della perfezione di College Novara che impedisce a Grugliasco di segnare addirittura per 5 minuti. Caligaris “on fire” inventa un assist dietro la testa da highlights per Nicolini che sancisce la riscossa dell’assalto novarese, fino a riprendere la leadership della partita con un 0-8 di parziale: prima McAdoo, doppia doppia per lui con 14 punti, 12 rimbalzi e 2 stoppate, poi ancora Caligaris danno continuità al parziale tenendo College sempre con la testa avanti. Nicolini, 21 punti per lui, 11 nel solo 4° periodo, segna la tripla del +7 a 2.30’ dalla fine, Caligaris e Gasparini tengono a distanza il tentativo di rimonta di Grugliasco segnando dalla lunetta.

Sul +5 a 48” dal termine, con palla in mano, i collegiali chiudono la sfida con un’azione in cui tutti e 5 i giocatori in campo toccano la palla: Gasparini prende vantaggio trovando Nicolini in angolo che, con un extra pass, mette in ritmo Caligaris per segnare la tripla del decisivo +8. Nicolini sigla il +10 in contropiede e McAdoo ruba ancora l’ultimo possesso permettendo a Novara, palla in mano, di chiudere la sfida.