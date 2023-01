Sport Terapia Integrata: Open Day al circolo Canottieri Lago d’Orta

IL RESOCONTO DEI PARTECIPANTI

«Ieri sul lago d'Orta, in una bellissima giornata di fine gennaio, per la giornata dell'Open Day per Sport Terapia Integrata, lo staff della Canottieri Lago d'Orta, insieme ad un insostituibile dott. Nicolò Cavalcanti, abbiamo fatto uscire, con la nostra gig 4x, 15 persone, con patologie e non, tutti entusiasti di questa esperienza».

Un’altra bella iniziativa con la collaborazione di tutti i circoli remieri del Piemonte, Federsanità e Federazione Italiana Canottaggio.