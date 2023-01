Club76: tutti i risultati del weekend

Sono settimane intense per il Club76. Se da un lato le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in Serie A1, si preparano per la trasferta in Cev Challenge Cup in Olanda contro lo Sliedrecht in programma mercoledì 1 febbraio alle 19.30, dall'altra parte continuano incessanti le attività della grande famiglia biancoblu.

Nel Campionato di Serie B2 le ragazze del duo Moretti-Ollino riprenderanno il campionato il prossimo fine settimana. Nel weekend appena trascorso, però, sono state impegnate in un torneo quadrangolare che le ha viste sfidare Albisola, contro cui hanno vinto 3-0. Successivamente, le ragazze hanno sfidato Genova, squadra di B1, vincendo 2-1. Mercoledì scontro diretto per il primo posto generale nel tabellone finale provinciale in casa contro Cus Collegno.

Per quanto riguarda la Serie C, le ragazze di coach Silvia Asola hanno giocato a Santena, perdendo 3-0. Un match di fatto a senso unico, in cui le ragazze biancoblu non hanno opposto troppa resistenza alle avversarie. Domenica sera, invece, in trasferta contro Involley, reduci dalla vittoria al Campesan, le ragazze perdono 2-3, dopo un calo in battuta e qualche distrazione di troppo.