Reale Mutua Torino: Demario Mayfield in Nazionale!

La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare la convocazione in nazionale irachena del proprio atleta Demario Mayfield. Demario prenderà parte ai FIBA Asia Cup 2025 Pre-Qualifiers, che si terranno a Doha (Qatar) dal 20 al 22 Febbraio, dove affronterà Qatar, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Vista l’indisponibilità di Demario per l’incontro programmato per il 19 febbraio p.v., abbiamo concordato con Moncada Energy Agrigento, che ringraziamo per la collaborazione, di giocare la partita Moncada Energy Agrigento vs Reale Mutua Basket Torino mercoledì 15 marzo alle ore 20.30, presso il PalaMoncada.