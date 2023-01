Cascina Capello Chieri cade contro Lilliput in Coppa Piemonte

Ieri, domenica 29 febbraio, al palazzetto di Cambiano si è visto un match tra due squadre che hanno dato spettacolo! Si affrontavano il Lilliput Settimo, prima in classifica nel girone A e il Cascina Capello Chieri attualmente sesta in classifica, ma che ha dimostrato di poter stare con le big e puntare in alto.

I primi due set finiscono con lo stesso punteggio di 25-16 per il Lilliput, sebbene un inizio alla pari faceva ben sperare le ragazze chieresi, ma le avversarie allungano dopo i primi punti, conducendo fino alla fine entrambi i set. Coach Piras prova a dare la carica sostituendo alcune atlete e la partita prende un'altra piega. Caretto e compagne non mollano più nessun pallone e tra difese e attacchi vincenti, chiudono ai vantaggi il terzo set sul 28-26. Partita rimessa in carreggiata e Cascina Capello pronta ad affrontare la battaglia.

Il quarto set comincia con le chieresi in difficoltà, il Lilliput si porta in vantaggio di 4-5 punti, ma le ragazze di coach Piras ritrovano grinta e gioco, portandosi in vantaggio sul finale di set. Vantaggio annullato dalla miglior efficacia nelle giocate del Lilliput che porta a casa il set e chiude il match.

Il commento di coach Piras: «Sono dispiaciuto perché dopo una partenza incerta abbiamo tirato fuori carattere e determinazione che era mancata in molte partite, complimenti al Lilliput e spero che questa prestazione sia solo l’inizio del nostro cammino verso un risultato che vogliamo centrare. Grazie allo staff, alle ragazze, a tutti i sostenitori che sono venuti a tifarci in palestra o lo hanno fatto da casa. Ora continuiamo a lavorare a testa bassa e vi aspettiamo tutti già sabato per la prima di ritorno! Forza San Giorgio!!».



LILLIPUT PALLAVOLO - CASCINA CAPELLO CHIERI 3-1

Parziali (25-16, 25-16, 26-28, 27-25)