Vivi insieme al Derthona Basket la doppia sfida a Varese e Trieste

Il successo ottenuto ieri sul campo della Nutribullet Treviso ha ulteriormente rafforzato il terzo posto in classifica della Bertram Derthona, attesa ora dalla doppia sfida casalinga contro la Opernjobmetis Varese (palla a due domenica 5 febbraio alle ore 16.00) e l’Allianz Trieste (domenica 12 febbraio ore 17.00). Due gare che avvicineranno i Leoni alla Coppa Italia in programma al PalaAlpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio.

Le sfide contro Varese e Trieste sono le uniche di campionato che la formazione allenata da coach Ramondino – fresco del raggiungimento delle 100 vittorie sulla panchina del Club – disputerà nel mese di febbraio. La passione e la vicinanza dei tifosi saranno nuovamente fondamentali per provare a proseguire la striscia di risultati utili aperta nei primi incontri del girone di ritorno.

Per agevolare i tifosi e rendere il PalaEnergica ancora più un fattore, la Società propone ai propri sostenitori il miniabbonamento ‘Let Der Be Love’. Acquistando il pack per le due partite, verrà applicato lo sconto pari al 50% sul prezzo intero del biglietto per la singola gara, in ogni settore del palazzetto di Casale Monferrato. Bertram Derthona ricorda che non vengono applicate riduzioni rispetto al costo intero del minipack. Di seguito i prezzi:

INTERO Parterre Derthona 90 € Parterre Bianconero 75 € Parterre Laterale 60 € Tribuna Derthona 45 € Tribuna Bianconera 39 € Curva Sud 20 €

Il miniabbonamento sarà acquistabile sia presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (fino a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e sabato mattina dalle 10 alle 12) che online sul sito di Vivaticket.

I tifosi potranno comprare ‘Let Der Be Love’ anche al botteghino del PalaEnergica a partire dalle ore 14.30 di domenica 5 febbraio, giorno della partita contro la Openjobmetis Varese.

Per consentire a quante più persone possibili di sostenere la Bertram, il Club organizza il trasporto gratuito per entrambe le gare del mese di febbraio. La partenza è fissata dal piazzale antistante il PalaCamagna alle ore 14.00 di domenica 5 febbraio e alle ore 15.00 di domenica 12 febbraio.

Per riservare il proprio posto sul pullman è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689, scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it oppure recarsi in segreteria negli orari di apertura al pubblico sopra comunicati.

Viviamo insieme le sfide a Varese e Trieste, per un febbraio a tinte bianconere!