Insediato il Consiglio di Amministrazione gialloblù

Nel ruolo di Presidente è stato nominato David Avino, mentre come Amministratore Delegato è stato scelto Loredano Vecchi, al quale sono state conferite le deleghe per la gestione operativa della società.



A completare il CDA, con i ruoli di consiglieri, sono stati scelti:

- Mauro Bunino, Commercialista con grandi competenze economiche e finanziarie

- Carlo Della Valle, Imprenditore, Atleta di basket di livello nazionale, bandiera di Auxilium Torino e del basket torinese

- Marco di Toro, Avvocato con oltre 30 anni di esperienza nel diritto commerciale, nazionale e internazionale, in ambito societario e finanziario

Inoltre il CdA sarà supportato nel ruolo di Segretario da Alberto Marengo, del noto studio torinese CMFC Chieli & Forte



Il presidente David Avino: «Questo è un ulteriore passo nella direzione del rafforzamento della governance di Basket Torino; sono molto contento di avere avuto la disponibilità di indiscussi professionisti con il contributo dei quali il CdA potrà meglio delineare la vision e le strategie future della società»