Corso di formazione “Canottaggio Terapia Integrata”

Dopo l’entusiasmante partecipazione agli Open Day per tutte le società remiere piemontesi, cade a proposito il corso, per operatori sanitari e tecnici sportivi, di venerdì 3 febbraio, "Canottaggio Terapia Integrata" che si svolgerà presso la Canottieri Armida.

La scadenza di iscrizione al corso-conferenza, organizzato da tempo, prima delle iniziativa degli “Open day”, fissata per oggi 30 gennaio è stata spostata al 1 febbraio, su richiesta di alcuni operatori sanitari e tecnici. Gli operatori sanitari e i tecnici sono fondamentali per suggerire e prescrivere l’attività corretta per le esigenze fisiologiche di ciascuno dei futuri partecipanti ai corsi di canottaggio.

Si ricorda che il corso-conferenza di venerdì prossimo, intende evidenziare l'importanza dell'attività fisica, in particolare del canottaggio, come momento terapeutico per la prevenzione e il rinforzo fisiologico della persona nell'affrontare problematiche di salute e nel permetterne il più velocemente possibile il recupero.

Il corso, aperto a tutti, in particolare al personale sanitario, si prefigge di raggiungere l'obbiettivo trasmettendo le conoscenze di base, mediche, psicologiche, educative, grazie agli interventi dei vari relatori scelti nei vari ambiti specialistici. Il corso ha inoltre ha la peculiarità di essere il primo, a livello nazionale, ad essere stato accreditato per l'acquisizione dei crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.

Da quest'anno la Federazione Italiana Canottaggio in collaborazione con Federsanità ha attivato corsi di canottaggio specifici Sport Terapia Integrata che si rivolgono principalmente a medici, tutti gli operatori sanitari, persone con pregresse patologie (oncologiche e non), adulti appassionati, anche over 65. L’obiettivo dei corsi di canottaggio è di aumentare il benessere e la qualità di vita dei partecipanti.

Il progetto promuove una nuova visione del canottaggio inteso non solo come sport, ma come disciplina completa che, attraverso il contatto con la natura, offre la soluzione ideale per seguire uno stile di vita sano e corretto, in un giusto equilibrio tra mente e corpo. Il corso formativo, organizzato dall’Armida, si inserisce in questo progetto per aumentarne conoscenze tecniche e la diffusione tra gli addetti ai lavori e le persone che vi potranno partecipare.

Il corso che si svolgerà dalle 13:30 alle 19.00 ha un costo di 20 euro per chi ha diritto ai crediti ECM e di 12 euro per gli altri partecipanti. Ci si può iscrivere, entro il 1 febbario, inviando una mail a pararowing@canottieriarmida.it. Si ricorda che per l’inserimento per i crediti ECM è necessario Indicare Cognome Nome Codice Fiscale, ed email.