I Giaguari Torino U12 cadono in finale contro i Blitz Balangero

La stagione dei Giaguari Torino Under 12 termina con una sconfitta in finale contro i Blitz Balangero, che sancisce la conquista del secondo posto di categoria alle Final Four di Firenze dello scorso weekend. La semifinale contro i Vipers Modena, campioni in carica e, perciò, formazione da prendere con le molle, si rivelava più semplice del previsto, grazie all’attenta preparazione della partita da parte del coaching staff. I Giaguari stabilivano subito le gerarchie con un intercetto di Peiroleri che fermava l’avanzata modenese. Poi lo stesso Peiroleri imbeccava Borri con un bel passaggio per la prima segnatura. Lo stesso Borri si produceva in una delle sue serpentine in mezzo alla difesa avversaria segnando il touchdown del raddoppio, annullato però da un fallo. Niente di grave. L’azione successiva Borri prendeva palla e replicava la segnatura. Questa volta nessuna flag e punteggio che si portava sul 12-0.

Foto © Monica Audoglio Modena non riusciva a muovere palla ed arrivava anche l’intercetto di Moccia che propiziava il touchdown del 18-0 ancora ad opera di Borri. I Vipers riuscivano ad accorciare le distanze con una bella combinazione aerea. La segnatura dava entusiasmo ai modenesi che cercavano il bis prima della fine del primo tempo, ma Peiroleri non era dello stesso avviso, fermando un’azione d’attacco avversaria sulla linea della una yard proprio sul fischio di fine tempo. Nella seconda frazione di gioco i Giaguari mantenevano il pallino del gioco in mano. Borri, impegnato anche in difesa, ritornava un intercetto da un end zone all’altra per il 24-6, e subito dopo lo imitava Moccia, che intercettava il suo secondo pallone di giornata e lo ritornava in touchdown per il 30-6. La trasformazione di Borri era buona, ma veniva annullata da una penalità. I Vipers non riuscivano più ad impensierire la difesa dei Giaguari, che andavano ancora a segno con Coman, ma ancora una volta una penalità annullava la segnatura. Era il solito Borri a fissare sul 36-6 finale il punteggio con un touchdown su corsa.

Foto © Monica Audoglio La finale contro i litz Balangero aveva tutto un altro svolgimento. Già in stagione regolare i Giaguari avevano dimostrato di patire abbastanza il gioco aereo degli avversari, ed anche in questa finale la solfa non è cambiata.

La partita iniziava bene per i Giaguari, che intercettavano il quarterback avversario con Coman, senza però riuscire a concretizzare il break con dei punti sul tabellone. Erano, anzi, proprio i Blitz ad andare a segno su corsa, per poi replicare subito dopo su una combinazone aerea dei fratelli Picatti. La trasformazione da due andava a buon fine. Prima della fine del primo tempo la premiata ditta Picatti confezionava un altro touchdown pass che portava i Blitz in vantaggio 20-0 al riposo.

Foto © Monica Audoglio I Giaguari erano troppo brutti per essere veri, c’era un po’ di nervosismo tra i giocatori e bisognava fare i conti con l’infortunio occorso a Borri, che ne limitava l’efficacia, oltre ad essere ben guardato a vista dalla difesa avversaria.

Nel secondo tempo la difesa dei Giaguari saliva di tono e non permetteva più ai Blitz di varcare la propria goal line. Peiroleri intercettava un passaggio e lo riportava in end zone per il 6-20. Subito dopo Borri intercettava a che lui un lancio avversario, ma la solita flag annullava tutto.