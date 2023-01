BEA Chieri: la serie D si arrende contro Franzin Val Noce

Domenica 29 gennaio si è giocata la quattordicesima giornata del campionato di Serie D e il CheTariffa Leopardi Future Lab ha ospitato al Pala Gialdo Iscot Franzin Val Noce.

Inizio molto equilibrato, con BEA che rimane a contatto con la partita. Qualche imprecisione al ferro da parte di entrambi gli schieramenti e i padroni di casa che chiudono avanti. Nella seconda decina continua l’equilibrio: dopo un piccolo parziale inanellato dai ragazzi di coach Dabbene, i biancoverdi riescono a riprendersi in uscita dal time-out, tornando a -2 alla pausa lunga.

Gli Arancioni non entrano nel modo giusto in campo dopo la pausa lunga, lasciando il pallino del gioco a Franzin Val Noce, che ne approfitta per prendere il largo. Il time-out di coach Dabbene mette una pezza, ma per tutta la durata del secondo tempo i Leopardi non riescono a ritornare a contatto, con gli ospiti che riescono ad espugnare il PalaGialdo.

«È stata una buona partita, è un peccato che non sono arrivati i 2 punti – commenta coach Dabbene – Un parziale come quello del terzo quarto di solito ci spezza le gambe, questa volta invece abbiamo reagito. Ci sono mancati gli spunti decisivi nell’ultima decina per vincerla. Abbiamo sofferto un po’ a rimbalzo, dovremo lavorare soprattutto su questo. Siamo contenti del recupero di Orsi, Barbero e Tagliano, piano piano stiamo rientrando al completo».

BEA CHIERI SSDRL – ISCOT FRANZIN VAL NOCE 57-66

Parziali: 17-16, 28-26, 43-59

CHIERI: Tagliano 11, Barbero 10, Ratto L. 10, Ferrone Ric. 9, Ratto F. 6, Orsi 5, Bianco 2, De Mita 2, Quagliotto 2, Bergese, Campagnoli, Virde n.e. All. Dabbene, Ass. Pirocca.

FRANZIN: Bianciotto 20, Marenco 19, Bonasia 12, Cuku 10, Bonansea 3, Oggero 2, Rapetti, Fiocchi, Bagnati, Brero, Lacci n.e. All. Armando.