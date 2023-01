VTT: grande successo per la tappa provinciale del FIT Junior Program

«Tutto è andato nel migliore dei modi – spiega Enrico Gramaglia , uno dei cardini del centro – anche in virtù della nostra struttura che permette ai genitori di seguire le gesta dei propri figli dalle tribune e ai ragazzi di potersi esprimere in totale libertà e naturalezza. Lo spettacolo non è mancato e ha generato unanimi consensi. Un grazie agli sponsor, Karhu, Wilson e San e Bun che hanno offerto premi e “pacco gara”. Una due giorni emozionante per tutti».

«Dal 18 febbraio – prosegue Gramaglia – andrà in scena una tappa provinciale del Road to Foro di 4.a categoria femminile, di singolare e doppio. Si svolgerà nell’arco di 3 o 4 fine settimana con la conclusione prevista attorno alla seconda settimana di marzo. Le iscrizioni sono già aperte. Dal 6 al 16 aprile, infine, un’altra grande full immersion di tennis giovanile con una tappa del circuito Super Next Gen (under 16 e under 18), maschile e femminile, di macroarea nord-ovest. Tutto ciò aspettando l’inizio delle competizioni a squadre nelle diverse categorie, previsto per il 30 aprile. Tornando all’appuntamento del Fit Junior Program appena concluso rivolgo un particolare ringraziamento ai nostri ragazzi del progetto agonistico che hanno arbitrato gli incontri dei più piccoli dando un bell’esempio di attaccamento ai nostri colori e al tennis in generale. Il vero spirito per interpretare momenti di crescita come questi. Un grazie, inoltre, alla Federazione Italia Tennis e Padel per averci concesso l’organizzazione di tutti questi eventi».