Piemonte, esempio di “assieme” per il progetto Canottaggio Sport Terapia Integrata

Sabato 28 gennaio, in una suggestiva giornata di sole lo storico Reale Circolo Canottieri Cerea ha accolto la grande famiglia remiera dei Circoli torinesi per condividere la promozione del progetto in un assieme da veri canottieri. Una grande emozione vedere tanti giovani allenatori e referenti protagonisti entusiasti che con la loro passione e competenza hanno animato la giornata ed entusiasmato i numerosi ospiti. Abbandonando ogni formalità sul galleggiante improvvisati equipaggi misti hanno popolato il Po per una coraggiosa iniziazione alla voga!

Domenica 29 gennaio, a seguire ha visto protagonista il meraviglioso scenario del lago D’Orta con i suoi Canottieri dove si è ripetuta la stessa esperienza di energia contagiosa e accogliente familiarità. L’augurio, che si estende a tutti i Circoli attivi nella diffusione del progetto, è che tanto entusiasmo sia il lievito di questa nuova visione di Canottaggio sociale che porterà in barca atleti adulti e giovani, nuove leve per la pratica sportiva e agonistica.

Un sincero ringraziamento ai protagonisti di queste giornate:

Enrico Marucco, Presidente del R.S.C. Cerea

Fiammetta Garabello, Vice Presidente Cerea e madrina d’eccezione

Emilia Lodigiani, Presidente Comitato FIC Piemonte

Tiziana Frittelli, Presidente FederSanità

Claudio Risso delegato FederSanità Torino

Roberta, Valeria e Anna del CUS Torino

Nadia, Federico e Riccardo dei Canottieri Candia

Nathalli, Leonardo e Cosmin del C.C. Armida

Diletta, Carlotta e Simone del C.C. Esperia

Andrea per C.C. Caprera

Caterina e Bruno per il Cerea

Elena per Eridano e per le fotografie

Stefano Basalini, Presidente Canottieri Lago D’Orta 1962

Manuela Bonacina ospite e madrina della giornata

la consigliera Valentina Giorla

Il campione Vlcek Jiri

Il segretario Paolo Andreoli

La campionessa “Kikki” Scazzosi e la giovane atleta Sara Arrighi Parra

Nicolò Cavalcanti