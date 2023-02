BEA Chieri: il recap della settimana sulle giovanili

Ancora grandi soddisfazioni e tante gare per il Settore Giovanile dei Leopardi negli ultimi giorni. Grazie alla vittoria casalinga con il Basket Monferrato, anche l'U13 Gold accede matematicamente alla Seconda Fase TOP, dove incontrerà le migliori squadre di tutto il Piemonte. La scorsa settimana aveva ottenuto lo stesso risultato l'U14 Gold, che sabato ha incontrato anche lei con il Basket Monferrato, cedendo alla capolista imbattuta, e ieri si è arresta al Pala Gialdo con Pallacanestro Moncalieri.

Doppio impegno per l'U17 Silver, che vince in trasferta con la Pallacanestro Moncalieri e l'indomani cede di misura nel derby con il Basket Chieri. Derby anche per l'U19 SIlver, in questo caso vinto dai Leopardi con ampio margine.

Al Pala Gialdo, l'U17 Eccellenza si ferma a sole 5 lunghezze dalla pallacanestro Moncalieri e l'U15 Silver non trova i due punti nella gara con la Scuola Basket Asti. Sconfitte in trasferta per i Top Junior, ospiti di L'isola che non c'è, e per l'U13 Silver sul parquet del Basket Club Serravalle.

U13 GOLD

BEA CHIERI - NOVIPIU' BASKET MONFERRATO 74-46

Parziali (18-7, 32-17, 48-28)

BEA CHIERI: Fatai (Cap.) 2, Borz 10, Di Monte 2, Di Giorgio, Cristiano 6, Menegatti 13, Vitrotti, Montiglio 4, Bassi 3, Coltiletti 19, D'Acunti, Calo' 15. All. Corrado, Ass. Mosca.

NOVIPIU': Lionti (Cap.) 3, Lombardi 14, Khadraoui 5, Buzzi P. 6, Buzzi M, Acerra 3, Gaideu 6, Meni 2, Besostri 5, Scarrone 2. All. Vercelli.

U14 GOLD

MONFERRATO BASKET - BEA CHIERI SSDRL 79-40

Parziali (24-16, 38-22, 64-30)

BEA CHIERI: Milani (C) 10, Spennato 2, Giachino 8, Tarantino 2, Vacca, Destefanis 8, Meles 4, Amerio 1, Sidari 3, Tran 2, Gigante. All. Ratto, Ass. Pirocca, Acc. Castelli.

MONFERRATO: Tufano 4, Desana 1, Agostini 14, Taieb 5, Costamagna (C) 11, Guaschino, Schiavi 6, Sacco 2, Dusio 6, Selvatici 14, Bollo, Bellone 16. All. Ferrero.

BEA CHIERI SSDRL - PALLACANESTRO MONCALIERI 45-73

Parziali: 6-24, 21-40, 26-52

BEA CHIERI: Milani (C) 7, Spennato 6, Giachino 7, Tarantino 2, Vacca 5, Borz 4, Meles 4, Sidari, Tran 2, Valentini 2, Crisi 2, Amerio 4. All. Ratto, Ass. Pirocca, Acc. Castelli.

MONCALIERI: Spetz 8, Chiaranda, Cenni, Pautasso 4, Raiola 8, Madon (C) 2, Piazza 14, Fedele 10, Damiani 9, Michalopoulos 4, Rava 8, Cebutti 6. All. Gallo.

U17 SILVER

PALLACANESTRO MONCALIERI A - BEA CHIERI 43-59

Parziali (11-23, 33-39, 47-52)

BEA CHIERI: Ahia 15, Gamba 4, Ricci 15, Scamardella, Berkchi 4, Mezzasalma 5, Zanetti 6, Luera, Monaco 5, Vurruso, Gangitano 4, Mout 1, All. Usai, Ass. Ghigo.

MONCALIERI A: Demeco, Sciarra 2, Cavaglià, Caudaivo, Mezzano 4, Boscia, Villari 4, Yu 10, Di Marzo, Pisarra 9, Puzzolato 4, Boz 10, All. Scartezzini, Ass. Gottero.

UBC BASKET CHIERI - BEA CHIERI 56-49

Parziali: 12-15, 28-33, 43-39

BEA CHIERI: Ahia 13, Vidotto, Gamba 11, Ricci 14, Pianfetti, Scamardella, Berkchi 4, Mezzasalma, Zanetti 2, Luera 4, Chiosso, Cacciabue, All. Usai, Ass. Ghigo.

UBC: Diglio, Leyc, Ricco 2, Puliafito 8, De Francisco 14, Pileggi 5, Signetti, Castagnola 10, Romagnolo 13, Martinez 4, Gamba, All. Cucco, Ass. Uliana.

U19 SILVER

BEA CHIERI SSDRL - UBC BASKET 59-42

Parziali (19-12, 32-18, 47-32)

BEA CHIERI: Bertoglio (C), Ricciardo 1, Bianco 16, Gangi L. 3, De Mita 16, Bergese 9, Virde 2, Lafiosca 5, Ferrone Ric. 6, Butera, Piersanti 1, Munafò. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi A.

UBC: Baronio, Leon 2, Sperto 2, Ghiotti, Barbagallo, Peracchiotti 2, Bosco 4, Elia 4, Perosino 10, Parisi (C) 13, Sardella, Hotot 5. All. Prigione.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI - PALLACANESTRO MONCALIERI 64-69

Parziali (17-25, 30-49, 52-58)

CHIERI: Viggiano 6, Quagliotto 19, Minetti, Trunfio, Bechis 17, Origlia 9, Fogliato 13, Mout, Pisciuneri, Kamami. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

MONCALIERI: Graziotto 3, Vignoli 13, Lingua 12, Taflaj 3, Nicosia, Clement 11, Brugnati, Cellini, Pagano 11, Ferrero 6, Dabbene 8, Battaglio 2. All. Graf, Ass. Sciannimanico, Acc. Pasotti.

TOP JUNIOR

L’ISOLA CHE C’È’ ASD - BEA LEOPARDI SSDRL 68-47

Parziali (17-9, 33-26, 51-38)

BEA: Outalat, Barisone 12, Alò 2, Consiglio 9, Caridi, Piersanti 16, Iannucci, Giorcelli 2, Caridi, Scialabba 4, Mazzarino 1. All. Mussio.

U13 SILVER

BASKET CLUB SERRAVALLE - BEA CHIERI 50-25

Parziali (13-14, 30-17, 47-21)

SERRAVALLE: Yally 4, Deamicis 5, Grigolo 25, Vico 3, Mazzocco 3, Segato 4, Ferrari 6, Triches, Felici, Mariushkin, Cavallos, Cherubini. All. Triches.

BEA: Sandri 4, Iacovuzzi 2, Dalmasso 7, Sangiorgi 2, Zanzon 6, Ferrone 2, Patrascu F 2, Patrascu L, Stoian, Percudani, Cartolaro, Dardano M. All. Ucci.