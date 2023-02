Derthona, Castelnuovo e Azalai nuovamente insieme per Just The Woman I Am

Fare squadra per sostenere la ricerca è l’obiettivo che accomuna Bertram Derthona, Autosped Castelnuovo e Azalai Asd, che anche quest’anno scendono in campo a sostegno di Just The Woman I Am. L’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo Torinese in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino, dal 2014 si occupa di raccogliere fondi a favore della ricerca universitaria contro il cancro.

Il 5 marzo 2023 si svolgerà la decima edizione della corsa camminata non competitiva di 5 km che, insieme a una serie di iniziative collaterali, promuove la prevenzione, l’inclusione, la parità di genere e i corretti stili di vita. Nel corso degli anni, con i fondi raccolti dall’evento, sono stati finanziati borse e premi di ricerca, cicli di convegni scientifici internazionali e momenti di formazione aperti alla cittadinanza. La corsa camminata, che si è sviluppata tra le vie di Torino nei suoi primi anni, ha ulteriormente aumentato il proprio impatto e la visibilità con la Modalità Virtual, che consente di percorrere i 5 km nel luogo che ogni persona preferisce: in questo modo la JTWIA è diventata il primo evento diffuso su scala globale a sostegno della ricerca universitaria contro il cancro.

La creazione di sinergie è uno degli aspetti su cui si basa l’attività quotidiana di Bertram Derthona, che anche quest’anno ha deciso di confermarsi partner del progetto coinvolgendo nuovamente Autosped Castelnuovo Scrivia (formazione di Serie A2 basket femminile) e Azalai Asd. In occasione delle gare casalinghe di febbraio che i bianconeri giocheranno contro la Openjobmetis Varese (domenica 5 febbraio alle ore 16) e l’Allianz Trieste (domenica 12 febbraio alle ore 17), al PalaEnergica Paolo Ferraris sarà presente un banchetto, gestito da Azalai, in cui verranno fornite informazioni e ci sarà la possibilità di manifestare la propria adesione al Team Derthona, comprensivo di una t-shirt personalizzata con i loghi delle tre Società partner e una serie di kit realizzati da JTWIA. Il banchetto sarà presente anche alla partita di Autosped Castelnuovo contro Mantova, che si disputerà al PalaOltrepò sabato 18 febbraio. In quella occasione la squadra allenata da coach Nino Molino scenderà in campo indossando le t-shirt del team Derthona durante il riscaldamento prepartita.

Inoltre, domenica 5 marzo, si svolgerà una nuova edizione tortonese della Just The Woman I Am, con partenza e arrivo al PalaCamagna, luogo simbolo del Derthona Basket e tra quelli sportivi più iconici presenti in città. Orario e percorso, gestito da Azalai, verranno comunicati successivamente, ma questo evento testimonia ulteriormente la forza di questa sinergia nata con l’obiettivo di favorire la ricerca.

Le partnership nel territorio e i messaggi positivi veicolati attraverso il mondo dello sport, e delle eccellenze del tortonese, saranno nuovamente in campo per la decima edizione di JTWIA.

Le parole di Ferencz Bartocci, Amministratore Delegato di Bertram Derthona: «Il cammino rappresenta quello che quotidianamente facciamo come Club per riuscire a trasformarci sempre più in un punto di riferimento per lo sport ed in generale per la società civile del nostro territorio e non solo. Questa iniziativa rappresenta l’ulteriore conferma che vogliamo esserci tutti in maniera concreta».

Così Alice Pedrazzi, General Manager di Autosped Castelnuovo: «Lo sport, attraverso la sua capacità di parlare un linguaggio universale, è ambasciatore privilegiato di eventi e “partite importanti” che si giocano anche lontano dal campo, come quella di JTWIA. Per questo con grande onore partecipiamo nuovamente, insieme al Derthona e ad Azalai, a questa iniziativa, credendo fortemente nel contributo sociale che le società sportive possono e devono dare a sostegno del proprio territorio e delle cause in cui credono. Un cammino congiunto, dunque, che si rinnova e che ci rende orgogliosi».

Il commento di Claudio Robbiano, Presidente di Azalai: «Personalmente e come Presidente Azalai sono orgoglioso non soltanto di potere aderire, ma anche di contribuire per il secondo anno consecutivo alla realizzazione di questa importante iniziativa che, attraverso la promozione di valori come sport benessere e salute, offre un importantissimo contributo alla ricerca sul cancro. Pertanto siamo grati di fare parte di questo dream ‘Derthona Team’ 2023!».