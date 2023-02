Agil Igor Volley, il recap della settimana

U14, chiusa la prima fase: bel risultato!

Con Pavic in casa arriva una vittoria 3-0 (25-8: 25-14; 25-18) e si chiude anche la prima fase della stagione. Questo il riassunto delle Igorine di Mattia Rossi, che hanno conquistato 32 punti in classifica e al momento sono prime (c’è però ancora una giornata da giocare e si attendono i risultati dagli altri campi). “Sono e siamo molto contenti, - dice l’allenatore - nell’ultima partita abbiamo visto tante cose tecniche che su cui abbiamo lavorato in settimana”.

Serie C/U16 Regionale, una grande prova e un bel risultato

Solito doppio impegno per le Igorine di Barbara Medici: in serie C prestazione maiuscola della squadra contro Verbania, la terza in classifica, finita 3-1 (25-18; 25-22; 26-28; 25-9) per le padrone di casa. “Abbiamo dato tutto, giocando una grande partita, abbiamo portato a casa il terzo set e poi siamo un po’ crollate”. In U16 Regionale vittoria in casa contro Libellula Bra 3-1 (25-21; 25-13; 19-25; 25-20). “Bene per il risultato, eravamo un po’ scariche di energie mentali, ma lo avevo messo in conto dopo un sabato sera in C così intenso”.

Prima divisione, bel risultato con Bellinzago

Sfida casalinga con referto sorridente. Finisce 3-0 (25-21; 25-21; 25-22) per le Igorine di Simone Mazza contro Bellinzago al termine di una buonissima partita con tanti spunti.

U16 Ecc, sconfitta con Vercelli

Vittoria degli avversari ma sfida molto combattuta. Le Igorine di coach Simone Mazza perdono 3-1 (25-19; 13-25; 25-15; 25-22) a casa di Vercelli: “Peccato perché sono stati set molto combattuti e si è vista una buona partita”.

U13 Ecc, sconfitta a Casale

Sconfitta a Casale per le Igorine di Gianni Zanelli nel campionato di Eccellenza, 3-0 (25-24; 25-22; 25-11) per le padrone di casa. “Siamo state a contatto per due set, nel terzo abbiamo faticato a mettere la palla a terra” dice l’allenatore.

U13 Territoriale, vittoria con Alessandria

Vittoria all’andata e vittoria al ritorno. Un bel bis per le Igorine di Gianni Zanelli in casa contro Alessandria, finale 3-0 (25-12; 25-8; 25-9). “Buona partita, le avversarie rispetto all’andata sono migliorate e noi abbiamo fatto lo stesso”.

U12 6x6, vittoria con San Rocco

Risultato rotondo nella seconda giornata di partite per le Igorine di Gianni Zanelli. Contro San Rocco risultato 3-0, bravissime!