Football Americano, seconda divisione: inizia una nuova stagione

La stagione del football americano è ormai alle porte per i Reapers Torino che esordiranno nel campionato di Seconda Divisione nazionale l’ultimo weekend di Febbraio. Si parte Sabato 25 Febbraio con il derby di Torino: i Reapers apriranno la stagione contro i Giaguari in una partita che si prospetta davvero interessante viste le nuove presenze in campo.

La squadra è infatti in parte rinnovata sia in attacco che in difesa rispetto alla precedente stagione con alla guida un nuovo Head Coach e un nuovo Defensive Coordinator: Guido Cavallini e Mauro Solmi.

«Abbiamo molta fiducia nel nuovo coaching staff e pensiamo di aver fatto la scelta giusta per far crescere la nostra squadra a livello tecnico e tattico» spiega Andrea Canella, Presidente Reapers Torino «Lo scorso anno abbiamo ottenuto buoni risultati ma siamo convinti di poter fare meglio e far crescere ancora di più il gruppo, specie con la guida di due coach così esperti».

I Reapers Torino affronteranno nel girone i Giaguari Torino, i Pirates Savona e i Predatori GDT (Dockers Levante). A queste sei partite si aggiungeranno due turni interdivisionali contro i Lions Bergamo e i Redskins Verona.

“La preparazione atletica e tecnica che abbiamo portato avanti fin da Settembre ci aiuterà ad affrontare il ritmo serrato delle partite che ci aspettano” continua Andrea Canella “Quest’anno affronteremo nuovamente i Giaguari in un derby torinese che si prospetta davvero competitivo; anche le trasferte liguri sapranno regalare al pubblico un bel momento di sport! ”.

Per il campionato 2023 Reapers TV trasmetterà in diretta tutte le partite. Le partite in casa si giocheranno sul campo Cus Torino di Via Milano 63 Grugliasco (TO).

Guido Cavallini, Head Coach & Offensive Coordinator, è affiancato da: Mauro Solmi (Defensive Coordinator), Daniele Marannano (OLine Coach), Fabio Cantini (QB Coach), Gian Bruno Tozzini (Running Back Coordinator), Erno Confortini (Difensive Line Coordinator), Davide Zanatta (DB Coach) .