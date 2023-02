Overall Tre Colli: da oggi si fa sul serio

E' inziato oggi il lungo ritiro (fino al 18 febbraio) che portera' i corridori di Overall Tre Colli verso la prima gara di stagione prevista per sabato 25 febbraio ovvero la classica Coppa San Geo.

Presso la sede operativa di Pasturana, i direttori sportivi seguiranno giornalmente gli allenamenti dei quindici portacoli del Team.

Il programma prevede anche incontri formativi con il Prof. Oliveri Andrea riguardo alla metodologia di allenamento, con un nutrizionista, con lo staff tecnico della squadra per discutere dei programmi gare e inoltre si terra' anche un confronto con la dirigenza per illustrare le motivazioni e i capisaldi che portano Overall Tre Colli ad affrontare la 36^ stagione agonistica.