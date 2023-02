Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Nuovo appuntamento casalingo del campionato della Bertram Derthona, impegnata contro la Openjobmetis Varese domenica 5 febbraio alle ore 16 al PalaEnergica Paolo Ferraris.

A presentare la sfida è, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli: «Dopo la bella vittoria in trasferta a Treviso, ci apprestiamo ad affrontare Varese, un Club che fa parte della storia della nostra pallacanestro e in cui sono cresciuto e rimasto per molti anni. Il capo allenatore è Matt Brase, al primo anno in Italia, che sta proponendo uno stile di gioco innovativo che vediamo per la prima volta nella nostra lega, fatto di tanti possessi e grande libertà di azione per i giocatori. Nel ruolo di playmaker agisce Colbey Ross, rookie rivelazione dell’anno che nella partita di andata segnò in molti modi diversi. A condividere il ruolo con lui troviamo De Nicolao, che ha caratteristiche diverse e garantisce solidità difensiva e abilità negli intangibles. La guardia titolare è Brown, anche lui al primo anno nel nostro paese, protagonista di una ottima prima parte di stagione e dotato di qualità fisiche e atletiche di alto livello. Da ‘3’ la Openjobmetis schiera Woldetensae, eccellente tiratore da tre punti, mentre il ‘4’ è Johnson, grande atleta in grado di accendersi in ogni momento della gara. Il quintetto è completato da Owens, che è un giocatore verticale e ottimo intimidatore vicino al ferro. Il cambio di Owens è Caruso, uno dei lunghi più promettenti della stagione. Dalla panchina si alzano Ferrero, capitano e bandiera della squadra, ottimo tiratore da fuori, Reyes che può giocare in diversi ruoli ed eccelle sia con la palla in mano che senza e due giovani come Virginio e Librizzi che – quando chiamati in causa – hanno sempre saputo dare il loro contributo».