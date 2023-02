Akronos Libertas Moncalieri al Paladozza contro la Virtus

L’Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera alle 19 al Paladozza contro la Virtus Segafredo Bologna. Partita difficilissima, ultima prima della pausa per le nazionali, in casa della seconda in classifica e unica in grado di strappare due punti alla capolista Schio.

Ben 5 le giocatrici in doppia cifra di media tra le fila bolognesi: Zandalisini (15,6), Rupert (14,5), Parker (14,7), Laksa (14,2) e Dojkic (13,3). La Virtus vanta anche il maggior numero di punti realizzati finora in stagione con 1546.

Coach Spanu non ha quindi alternative se non chiedere un grandissimo sforzo in difesa alle sue giocatrici. Fondamentale come al solito, in entrambe le metà campo, il duo statunitense Westbeld-Mitchell che viaggia a oltre 34 punti di media. Importante anche l’apporto del reparto piccole Landi-Reggiani-Sklepowicz. Per Arianna si tratta di un ritorno a casa, essendo di “passaporto” bolognese.

Palla a due alle 19 al Paladozza. Diretta streaming su lbftv.it. Arbitrano: Yang Yao, Di Marco, Pellegrini.