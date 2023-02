Verso Bertram Derthona-Openjobmetis Varese

Sfida di alta classifica per la Bertram Derthona, impegnata al PalaEnergica Paolo Ferraris contro la Openjobmetis Varese alle ore 16 di domani, domenica 5 febbraio, nell’incontro valido per la 18° giornata del campionato di Serie A.

Nella partita di settimana scorsa a Treviso, coach Marco Ramondino ha centrato le 100 vittorie alla guida della squadra. Un traguardo che ha commentato così: «Al di là del numero di vittorie, per me è motivo di grande orgoglio fare parte di un Club per un periodo così lungo, cinque stagioni, avendo la possibilità di lavorare con continuità e portare avanti delle idee».

Sulle caratteristiche della Openjobmetis, il capo allenatore bianconero ha aggiunto: «Varese ha sicuramente la propria identità, talento e atletismo in tutte le posizioni e gioca una pallacanestro veloce la cui caratteristica principale è riuscire a riproporre il proprio gioco in casa e in trasferta, in qualsiasi circostanza. Dal nostro punto di vista dovremo fare delle scelte, in quanto limitare tutto è impossibile. Visto che potremo soffrire nei singoli match up a livello individuale, servirà un grande sforzo di squadra, anche in attacco facendo scelte intelligenti senza concedere loro la possibilità di prendere il campo».

«La partita di andata – ha concluso coach Ramondino – ci ha dato un chiaro esempio di come giocare contro Varese crea una grande sfida a livello mentale. Dobbiamo essere preparati a resistere ai loro parziali e accettare i canestri di talento che faranno senza guardare il tabellone. Dobbiamo avere la consapevolezza di ciò, perché altrimenti rischiamo di perdere equilibrio in campo».

Bertram Derthona comunica che l’atleta Demonte Harper non sarà a disposizione di coach Ramondino per la partita di domani a causa di una lombalgia in forma acuta che si è manifestata nella settimana. Il giocatore sta effettuando le terapie disposte dallo staff medico del Club e verrà rivalutato la prossima settimana.