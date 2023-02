Akronos Moncalieri: sconfitta al Paladozza contro la Virtus

Tanti parziali e giocate individuali da entrambe le parti. Doppia doppia per Mitchell da 14 e 13, primi 3 punti per Cherubini. Adesso sosta Nazionale, prossimo incontro il 18 in casa contro la capolista Schio. Come da copione l’Akronos scende in campo con un obiettivo ben preciso: difendere, difendere e ancora difendere. E all’inizio i frutti sono ben visibili.

Alla boa del 1° quarto il tabellone dice infatti 5-4 per le Vunere. Poi un parziale di 11-2 guidato da Laksa (che in contumacia Parker e Rupert si erge a go-to-girl) guida le emiliane al primo vantaggio in doppia cifra della partita. Moncalieri prova a ricucire il gap, ma una tripla di Zandalasini ridà il +11 sulla prima sirena della partita.