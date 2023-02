B-M: Volley Parella, altra vittoria casalinga

Il Volley Parella Torino ricomincia dopo la sosta di due settimane al termine del girone d'andata, esattamente come aveva finito prima della pausa, ovvero con un'altra vittoria casalinga per 3-0. Se a farne le spese nell'ultimo turno d'andata era stato il Sant'Anna San Mauro, questa volta è toccato al FAS Albisola Pallavolo tornare a casa senza nulla in tasca. I liguri, cenerentola del girone, hanno provato a restare in partita ma di fatto sono stati i parellini a dominare in lungo e in largo per tutto l'arco della gara, più di quanto il punteggio finale possa lasciar immaginare.

Coach Mollo dà ancora fiducia a Tadiello come libero al posto di Fabbri e lancia Sbarbori al centro con Cian. Per il resto solita formazione con capitan Carlevaris regista e Riccioni opposto, mentre Dambrosio e Bristot sono le due ali.

Albisola deve rinunciare a Campi e schiera al suo posto Denegri come schiacciatore-ricevitore in coppia con Arzarello. Arboscello viene preferito a Turco in palleggio mentre Louza è intoccabile come opposto. Al centro è Caviglia ad affiancare Vasyliev con Bisio confermato nel ruolo di libero.

Già dalle prime battute si capisce che il Parella ne ha di più (4-0) e così i biancorossoblu si involano (14-7). Albisola non regge il passo e lascia andar via il primo set in poco più di 20 minuti: 25-16.

Nel secondo, dopo un avvio punto a punto, si ripete ciò che già era successo nel set precedente. Ultima parità a 8, poi il Parella riparte a razzo (14-9) Nonostante questa volta coach Agosto provi a cambiare qualcosa cercando soluzioni dalla panchina (Turco e Valdora per Arboscello e Caviglia), i liguri non riescono a colmare il gap e si arrendono ancora 25-20.

Non cambiano le cose nel terzo, e il Parella scappa fin da subito con Becchio a servizio (5-0). I torinesi allungano progressivamente fino al 20-12 e solo nel finale Albisola prova ad accorciare ma è tardi e Brugiafreddo chiude la sfida 25-21.

«Sono contento per la vittoria - commenta coach Mollo - Non era scontato perchè sapevamo che questa gara poteva nascondere delle insidie ma i ragazzi sono stati bravi e l'hanno affrontata nella maniera giusta. Abbiamo forse fatto qualche errore di troppo ma nel complesso siamo stati bravi. Abbiamo dato spazio a chi aveva giocato meno finora e permesso a chi recuperava dagli infortuni di assaggiare nuovamente il campo, quindi non posso che essere soddisfatto».

VOLLEY PARELLA TORINO - FAS ALBISOLA PALLAVOLO 3-0

Parziali (25-16, 25-20, 25-21)

VOLLEY PARELLA TORINO: Carlevaris, Riccioni 9, Bristot 11, Dambrosio 15, Sbarbori 4, Cian 5, Tadiello (L), Becchio 2, Prato 2, Brugiafreddo 5. N.e: Piasso, De Lucia, Fabbri (L). All: Francesco Mollo.

FAS ALBISOLA PALLAVOLO: Arboscello 1, Louza 14, Arzarello 4, Denegri 2, Vasylyev 2, Caviglia 3, Bisio (L), Turco 4, Cuzari 2, Giacchino, Valdora. N.e: Campi, Sciutto (L). All: Claudio Agosto.

NOTE: Ace 5-6, Battute sbagliate 14-9, Ricezione 48% (22%)-57% (25%), Attacco 48%-26%, Muri 8-5, Errori 25-22.