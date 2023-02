Pall. Chivasso espugna il Pala CUS nel finale

Torna alla vittoria la Ferro Impianti Pallacanestro Chivasso che si impone sul campo di Cus Torino col punteggio finale di 63-66, riscattando la sconfitta di misura subita nella gara d’andata. Un successo costruito negli ultimi 10 minuti di gioco, in cui i biancoverdi hanno saputo compattarsi per risalire dal -11 di fine di terzo quarto e lanciarsi sul +7, prima di chiudere il match con qualche errore di troppo che avrebbe potuto compromettere il successo finale.

Chivasso si presenta a Torino senza Giovara e con Stefano Pagetto febbricitante, così coach Bruno decide di partire con un quintetto inedito che prevede subito capitan Vettori e Perino in campo insieme a Ferro, Riccardo Pagetto e Pepino. Scelta che non ripaga l’allenatore biancoverde, perché Cus è subito aggressiva, corre in contropiede, colpisce da tre e firma un parziale di 11-1 che costringe Bruno a chiamare time out. Time out da cui Chivasso esce rigenerata, costruendo il controparziale – nonostante le percentuali al tiro da tre punti bassissime – che chiude i primi 10’ sul 20-16.

Il tema della gara non muta nemmeno nel secondo periodo: i padroni di casa tentano la fuga, Chivasso barcolla, ma riesce a restare attaccata al match, pur giocando in modo confusionario. Fuga che Cus realizza nel terzo periodo toccando anche il +13, prima di fermare il tabellone sul 54-43 di fine quarto. Sembra una gara finita, ma la Ferro Impianti risorge e grazie ad una difesa ermetica, l’esperienza di Vai (7 punti in fila), l’esuberanza di Riccardo Pagetto e Ferro, in soli 3’ impatta sul 56-56. Chivasso scappa fino al 59-66 ad un minuto dal termine. Dopo il time out Cus risponde con un parziale di 4-0, Chivasso si complica la vita sbagliando 4 liberi consecutivi, ma la voglia di lottare su tutti i palloni vaganti ed il controllo dei rimbalzi offensivi regalano il referto rosa a Vai e compagni.

Cus Torino - Ferro Impianti Pall. Chivasso 63-66

Parziali (20-16; 36-30; 54-43)

Cus Torino: Akoua 2, Conti 13, Porcella 2, Petitti 12, Marangon 10, Celada, Tatsoptsa, Galliera Ricci 15, Bonadio 6, Pietra 3, Loro. All. Porcella.

Ferro Pall. Chivasso: Pagetto R. 15, Vettori, Vai 12, Delnevo, Perino 6, Di Matteo 7, Greppi, Pepino 2, Ferro 14, Pagetto S. 5, Migliori 5. All. Bruno.

Arbitri: Sig.ri Notari di Aosta e Chieppa di Biella.

Note: Chivasso 8/21 ai tiri liberi, Cus 12/23 ai liberi.