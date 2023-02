Il Cascina Capello Chieri domina contro GS Sangone

Iniziato ieri il girone di ritorno per il Cascina Capello Chieri. Dopo la buona prestazione nella final four che ha visto le ragazze di coach Piras perdere contro Lilliput in una semifinale bellissima, le chieresi hanno affrontato il GS Sangone, un po’ incerottato, tra le mura amiche del Pala Gialdo di Chieri.

La partita fila via liscia con Caretto e compagne che dominano tutti i set senza particolari affanni, a parte un primo periodo con qualche sbavatura di troppo al servizio che regala punti alle avversarie. Ne esce comunque una bella gara con parziali ottimi per concentrazione e gioco!! Coach Piras può dare così spazio a tutte le ragazze a disposizione. Esordio con la maglia del Cascina Capello per Vittoria Petrosino che si è unita al gruppo in questi giorni ed è arrivata in prestito grazie alla collaborazione con il Cus Torino, sostituendo Margherita Scapaccito tornata in suolo ligure per continuare gli studi.