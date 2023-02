Torino Universitaria spreca un'altra occasione e cade contro Chivasso

Sul +12 a 11 minuti dalla fine Torino Universitaria ha la gara in pugno. E invece...

Tutto biancoblu l'avvio, con Conti e Galliera Ricci attivi e precisi: la palla gira veloce e finisce sempre dentro: 10-1.

Timeout, e gli ospiti si muovono: 10-7 al 4'. Un paio di perse e un taglia-fuori difensivo non impeccabile, il CUS si tien comunque saldo in testa con Galliera Ricci e Akoua: 19-9 al 9'.

Le squadre alternano zona e marcature individuali, il Chivasso è più pratico e pareggia sul 20 con Migliori, sorpasso sul 23-24 al 15' di Riccardo Pagetto. Entra Petitti e il CUS ha un sussulto: doppia tripla, contropiede, un libero, altra tripla di tabella (12 nello spezzone) e al 19' è +8 interno: 36-28. Marangon è più veloce di tutti e colpisce da sotto, Conti nel pitturato, poi contro la zona Galliera Ricci ne referta tre in diagonale, quindi è lesto a rimbalzo per il 47-37 del 24'. Il Chivasso oppone una resistenza passiva, il CUS non sfrutta appieno, ma gli 1 su 2 di Marangon e di Pietra valgono il +12 al 29': 53-41.

L'ultimo pit-stop cambia tutto. In 3 minuti, trascinato da Riccardo Pagetto e Vai, il Chivasso impatta sul 54. Il CUS si fa prendere da mille paure e non ha più tensione: Ferro, a testa bassa, chiude il break a 13-0: 54-56. Due liberi di Bonadio (su 6 tentativi) in 7 minuti, i biancoblu si arenano. Vai ci mette esperienza, Ferro tre da destra: 59-66 a -70".

Finale tesissimo. Di Conti e Matteo Porcella il -3, fallo immediato su Ferro: dentro un libero, sull'errore il play recupera e tira, il rimbalzo è ancora ospite, fallo cussino su Migliori. Doppio errore dalla linea, la palla finisce a Petitti, che a -7" corre dall'altra parte, passaggio ad Akoua, Vai intercetta palla e la congela.

TORINO UNIVERSITARIA - PALLACANESTRO CHIVASSO 63-66

Parziali: 20-16, 36-30, 54-43

CUS TORINO: Galliera Ricci 15, Conti 13, Petitti 12, Marangon 10, Bonadio 6, Pietra 3, Akoua 2, Porcella M. 2, Tatsoptsa, Loro, Celada. All. Porcella.

CHIVASSO: Pagetto R. 15, Ferro 14, Vai 12, Di Matteo 7, Perino 6, Pagetto S. 5, Migliori 5, Pepino 2, Vettori, Delnevo, Greppi. All. Bruno S.