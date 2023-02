Le Igorine lottano e tornano da Valdarno con un punto

Una battaglia, brave sempre a rimontare il set di svantaggio e un punto conquistato.

Nella prima giornata di ritorno di serie B1 la Igor Agil Volley torna dalla trasferta lunga con un punto: a Valdarno finisce 3-2.

Per le Igorine ci sono Cantoni al palleggio e Vighetto opposto, Moroni e Nagy al centro, Sassolini V e Bosso schiacciatori, Badalamenti libero. Dopo l’1-1 iniziale Valdarno fissa il 5-1 e il tecnico Ingratta richiama le sue; brave le Igorine a impattare 8-8, poi Valdarno sorpassa di nuovo per il 13-9 e 18-13. Sul 24-17 è cancellata una palla set e poi chiude Valdarno 25-18.

Le Igorine tornano in campo con ancora più grinta e sull’1-4 è Valdarno a richiamare le sue. E’ incredibile la corsa delle Igorine che siglano il 2-10 e con un bell’ace è 6-17. Il vantaggio è ampio e il secondo finale è 16-25 con una palletta.

Terzo set equilibrato fino al 6 pari, poi parziale casalingo per l’11-6 con le padrone di casa in questo caso più determinate per il 17-8. Le Igorine continuano a lottare fino al 24-18, poi chiude Valdarno 25-18.

Quarto set ancora equilibrato all’inizio poi le Igorine sono bravissime a passare dall’8-7 all’8-10 ed è time out per Valdarno. Il tabellone indica 10-14, brave le atlete di Ingratta a rimanere avanti e ad allungare alla grande per il 12-18. Finale 16-25.

Avvio da 5-0 per le padrone di casa, le Igorine rincorrono e riducono il divario fino all’11-8 quando c‘è un altro mini parziale casalingo che vale il 14-10. La partita non è finita e il 14-12 è segno della determinazione delle trecatesi. L’ultima palla la mette a terra Valdarno per il 15-12.

Unomaglia Valdarno - Agil Igor Volley: 3-2

Valdarno: Manetti, Tani, Mancuso, Zatini, Mantelli, Poggi, Morandini (L), Casimirri, Arnetoli, Mori, Brogi, Monchi, Moleri (L), Mariottini, Iani. All. Lapi.

Igor: Pagliuca, Sassolini V., Moroni, Bosso, Sassolini H., Nagy, Bianchi C., Brezza, Berra, Badalamenti (L), Vighetto, Mangalagiu (L), Cantoni, Bianchi G.. All. Ingratta.