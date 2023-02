Reale Mutua Fenera Chieri ’76 da applausi strappa un punto a Conegliano

Il risultato matura al termine di 2 ore di gioco che addirittura lasciano un po’ di amaro in bocca alle biancoblù, autrici di due primi set maiuscoli che le vede ribattere colpo su colpo alla squadra di Santarelli, e portarsi in vantaggio 2-0 (27-25; 25-21). Terzo set e, forse, partita, si decidono quando sul 20-20 va al servizio Squarcini che con tre ace consegna la frazione a Conegliano (21-25). Da lì in avanti viene fuori la forza delle pantere: il servizio, il muro-difesa e gli attacchi di un’Haak trascinatrice (top scorer con 31 punti, per un meritatissimo premio di MVP) non danno scampo alle chieresi, che non riescono più a mettere in campo l’intensità e l’aggressività mostrate in precedenza e cedono 17-25 e 9-15. Finisce così 2-3, Conegliano conquista l’ennesima vittoria, ma Chieri ha tanto di cui essere soddisfatta, per un punto che vale molto più di quel che aggiunge alla classifica.

La cronaca

Primo set – Si inizia con una fast di De Kruijf. Dopo una fase di punto a punto sul 5-5 Conegliano realizza il primo mini strappo con Haak (5-7). Le pantere mantengono un paio di lunghezze fino all’11-13 quando Chieri realizza i suoi primi punti break con un ace di Bosio e un muro di Mazzaro, ritrovando la parità a 13. Con due errori in attacco di Cazaute e Grobelba, un muro di De Kruijf dopo un’incredibile difesa di De Gennaro, e gli attacchi di Haak e Gray il vantaggio ospite raggiunge i 5 punti (13-18). Cazaute ferma la striscia ospite (14-18), quindi su servizio di Grobelna le biancoblù tornano a contatto (19-20, muro di Villani). A un nuovo allungo ospite (19-22) Chieri risponde con la solidità del muro-difesa. Le padrone di casa tornano in parità a 22 con Cazaute al termine di uno scambio spettacolare. Squarcini con un ace dà la prima palla set a Conegliano, ma poi serve sul nastro ed è 23-24. Chieri annulla il secondo set-point con Grobelna e si porta in vantaggio per la prima volta con un pallonetto di Cazaute (25-24). Haak mette a terra il 25-25, segue il 26-25 di Grobelna. Nello scambio successivo, prolungato e combattutissimo, i quattro tocchi consegnano il set alle ragazze di Bregoli (27-25).

Secondo set – Chieri riparte forte: 4-2, 8-4. Dopo il time-out di Santarelli le venete iniziano a recuperare, ritrovando la parità a 14 con un ace di Haak che poi firma pure il 15-16. Le biancoblù restano attaccate alla partita e tornano avanti 20-19 con Weitzel. Nel finale le biancoblù non sbagliano più nulla e, ottenuta la prima palla set sul 24-20 con un muro della neo entrata Storck, chiudono 25-21 grazie al servizio in rete di Haak.

Terzo set – Dopo una partenza contratta (0-4) il time-out di Bregoli ridà ordine a Chieri che ottiene il primo punto con Cazaute, riduce il passivo e pareggia 10-10 con un muro di Grobelna. La fase centrale è leggermente favorevole alle biancoblù che si trovano a condurre 18-16, ma Conegliano rientra con Haak e Squarcini. Il set si decide quando sul 20-20 va al servizio Squadrini: la centrale realizza tre ace, e dopo il 21-24 di Villani è Haak a siglare il 21-25.

Quarto set – Ottima partenza di Chieri che su servizio di Grobelna guida 7-2. Sull’11-7 Squarcini e Haak ridanno la parità a Conegliano che poi passa avanti 12-13 con Robinson-Cook. L’aggressivo servizio ospite non dà fiato alle biancoblù che soffrono e inseguono. Sul 16-18 la squadra di Santarelli allunga con autorevolezza su battuta di Wolosz e chiude 17-25 alla seconda palla set con Squarcini.

Quinto set – Sul 4-4 Conegliano allunga, arrivando al giro di campo sul 5-8 con Haak. Nella seconda parte del tie-break le pantere scappa via e fa scendere i titoli di coda sul 9-15 con Gennari.

Il commento

Alessia Mazzaro: «Sono contenta che questa sera la nostra squadra sia riuscita a emergere, cosa assolutamente non semplice contro Conegliano. Ci dispiace per la sconfitta ma siamo molto contente per com’è andata. Ora pensiamo alla Challenge Cup e alla partita che ci attende mercoledì».

Federica Squarcini: «E’ stata una vera battaglia. Sapevamo che non sarebbe stato semplice, Chieri è una squadra ostica. Non abbiamo iniziato con l’atteggiamento giusto perché non siamo state aggressive. Dopo due set abbiamo reagito iniziando a fare il nostro gioco. Complimenti a Chieri perché ci ha messo tantissimo in difficoltà, ma brave noi a reagire».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3

Parziali (27-25; 25-21; 21-25; 17-25; 9-15)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 3, Grobelna 16, Mazzaro 8, Weitzel 10, Cazaute 16, Villani 16; Spirito (L); Morello, Storck 5, Butler, Nervini. N. e. Kone, Rozanski, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Wolosz 2, Haak 31, De Kruijf 8, Squarcini 12, Alessia Gennari 9, Alexa Gray 9; De Gennaro (L); Lubian 4, Robinson-Cook 8, Plummer 1. N. e. Roberta Carraro, Samedy, Priore (2L). All. Santarelli; 2° Lionetti.

ARBITRI: Piana di Carpi e Mattei di Macerata.

NOTE: presenti 1508 spettatori. Durata set: 30’, 25’, 25’, 23’, 19’. Errori in battuta: 12-17. Ace: 6-8. Ricezione positiva: 51%-58%. Ricezione perfetta: 39%-42%. Positività in attacco: 41%-48%. Errori in attacco: 10-6. Muri vincenti: 11-13. MVP: Haak.