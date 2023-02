Avigliana Basket: il recap della settimana

L'inizio è combattuto ma con grande imprecisione da una parte e dall'altra, Frigerio e Bastianelli portano i padroni di casa col muso avanti, Ruffato (2 rimbalzi, 3 recuperate, 1 assist) risponde con la tripla del sorpasso (4-5 a 4'05'' di gioco) e poi ruba palla e si invola in contropiede per cominciare a mettere la luce tra ospiti ed avversari, impreziosendo il tutto con una successiva bella giocata in post basso per un parziale di 0-7 tutto a firma personale. Stodo (2 rimbalzi, 2 recuperate, 4 assist) gira e fa girare bene la squadra, è un bel vedere in campo, buona circolazione di palla e belle scelte di tiro che portano i Greens sul +11 a 4'47'' alla fine del primo tempo.

Al rientro in campo Rivoli fa il diavolo a quattro per recuperare e nella terza decina macina canestri e difende con intensità, mandando in confusione i biancoverdi che faticano a trovare la giusta via del canestro: Piga ed il solito Bastianelli recuperano, Piazza mette giù un personale 0-4 per cercare di tenere a galla i suoi: al 27' siamo ancora sul 41-52. Avigliana non segna più sino all'ultimo mini riposo, Rivoli recupera un paio di buoni palloni in difesa, Piga e Falcione viaggiano in lunetta e portano sul -3 di chiusura di parziale. Previati, De Padova e la tripla di Bastianelli firmano il sorpasso sull'Avigliana (55-54 con 5' da giocare); Seck (6 rimbalzi, 1 recuperata) ne mette 1 dalla linea della carità, poi ne infila altri 2 con un bel movimento in area dando il nuovo vantaggio ai suoi (56-57 con 2'08'') ed a questo punto sale in cattedra Stodo che rimette ordine, segna, elargisce assist e soprattutto si prende i falli sistematici degli avversari andando in lunetta (7/8 a fine gara ai liberi, oltre a 5/7 da 2, 1/1 da 3) e mette il risultato in ghiaccio.

CONTE VERDE RIVOLI – AVIGLIANA BASKET 60-66

Parziali (14-21; 31-40; 49-52)

RIVOLI: Falcione 5, Colace, Previati 1, Frigerio 9, De Padova 1, D'Angelo 1, Piga 2, Piconetto 6, Clara, Tuberga, Bastianelli 35. All. Molinari. Ass. All. D'Affuso.

AVIGLIANA: Pasquarella, Borrelli, Stodo 20, Lanzalotti ne, Caniglia, Milani 2, Ruffato 17, Marabotto, Barberis 10, Casuscelli 2, Seck 11, Piazza 4. All. Calabrò. Ass. All. Spampinato.

ARBITRO: Seffusatti.

TOP JUNIOR

La Top Junior di Rossino ha la meglio sull'Isola che c'è al termine di una gara vinta soprattutto nella prima metà di gara, quando i biancoverdi sono aggressivi in difesa ed effettuano una buona circolazione di palla in attacco. Gli ospiti provano una difesa a zona nel terzo quarto mettendo in difficoltà i padroni di casa che vanno alla conclusione in maniera troppo frettolosa, mentre nell'ultimo periodo si limitano a controllare quanto di buono portato in cascina nei precedenti minuti di gioco.