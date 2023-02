B1-F: Il Parella soffre ma vince a Firenze

Nonostante una partita non certo perfetta, condizionata da molti errori soprattutto in battuta, il Volley Parella Torino supera l'insidiosa trasferta di Firenze contro Liberi e Forti, vince 3-1 e mantiene il primato solitario del girone A di Serie B1 femminile.

Formazione tipo finalmente per Mauro Barisciani che può schierare Polezzi in regia e Cicogna opposto, Camperi e Damato in banda, Deambrogio e Mabilo al centro con Fantini libero. Liberi e Forti risponde con Neri in palleggio e Sacchetti opposto, Degli Innocenti e Baroncelli ali, Galli e Grazia centrali con Coluccini libero.

Partono forte le padrone di casa che, con Galli a servizio, scavano subito il solco (8-2). Il Parella accorcia subito (8-5) ma viene nuovamente rimbalzata a -5 (12-7). Cicogna, con quattro punti consecutivi, trascina le parelline ad invertire l'inerzia del set (13-14) e le biancorossoblu poi sono brave ad allungare progressivamente fino al 15-23 per poi chiudere 20-25.

Identico avvio di secondo parziale, con Liberi e Forti che vola 9-3 e poi 12-4. La reazione parellina però non si fa attendere, entra Tosini per una spenta Camperi e le torinesi prima accorciano le distanze (16-14), poi mettono la freccia: 17-19. Quando le cose sembrano nuovamente fatte per le biancorossoblu, Firenze si risolleva, torna avanti (22-20) e chiude 25-22.

Anche nel terzo l'avvio è tutto di stampo toscano (5-1) ma il turno di battuta di Cicogna inverte subito la rotta: 5-6. Questa volta le parelline non permettono più a Liberi e Forti di rientrare e, anzi, allungano brekkando ad ogni turno di servizio fino al 15-23. La reazione delle padrone di casa è tardiva e Torino si impone 20-25.

Nel quarto set invece, dopo un avvio equilibrato, gli errori delle padrone di casa portano il Parella a + 4 (9-13). Da questo momento le torinesi non concedono più nulla e portano a casa i tre punti grazie al 17-25 finale.

«Come nella gara contro Nottolini abbiamo giocato due partite in una - dice a fine gara coach Barisciani - Malissimo i primi due set anche se siamo riusciti a strappare il primo azzeccando il turno finale a servizio ma poi abbiamo perso male il secondo. Poi, una volta carburato, siamo riusciti a mettere la partita sul binario giusto e i successivi due set li abbiamo giocati decisamente meglio. E' evidente che abbiamo un problema a servizio perchè è inconcepibile commettere 27 errori in quattro set e su questo lavoreremo in settimana. Fare 3 punti qui comunque non era scontato ed è un risultato che vale oro. Prendiamo comunque ciò che ci lascia di positivo questa gara: la vittoria e gli ultimi due set».

LIBERI E FORTI - VOLLEY PARELLA TORINO 1-3

Parziali (20-25, 25-22, 20-25, 17-25)

LIBERI E FORTI: Neri 2, Sacchetti 10, Degli Innocenti 8, Baroncelli 7, Galli 6, Grazia 3, Coluccini (L), Toccafondo 6. N.e: Cavaliere, Alberti, Becucci, Casini, Lepri (L). All: Guglielmo Pucci.

VOLLEY PARELLA TORINO: Polezzi 3, Cicogna 24, Damato 10, Camperi 1, Deambrogio 11, Mabilo 13, Fantini (L), Tosini 9. N.e: Camolese, Tognoni, Tullio, Esposito. All: Mauro Barisciani.

NOTE: Ace 6-9, Battute sbagliate 12-27, Ricezione 46% (30%)-46% (18%), Attacco 27%-39%, Muri 3-11, Errori 26-40.