Grande partecipazione al convegno-corso “Canottaggio Terapia Integrata”

L’evento dal profilo alto, sia per i relatori presenti, che per gli argomenti trattatati, ha presentato la peculiarità di essere stato il primo, a livello nazionale, ad essere accreditato per l'acquisizione dei crediti ECM per tutte le professioni sanitarie e ha visto la partecipazione anche di molti operatori sanitari.

La prima parte dell’evento è stata fondamentale, anche a livello istituzionale, con la tavola rotonda a cui hanno partecipato la dottoressa Franca Dall’Occo direttrice generale ASL 3 di Torino e membro dell’Ufficio di Presidenza di Federsanità Anci Nazionale, l’avvocato Gian Paolo Zanetta Direttore Generale Presidio Ospedaliero “Ospedale Cottolengo” di Torino e Nicolò Cavalcanti Responsabile del progetto “Sport Terapia integrata” della Federazione Italiana Canottaggio.

Dal dibattito è emersa chiaramente l’importanza del progetto “Sport Terapia Integrata” e l’interesse da parte di tutte le istituzioni, a tutti i livelli, a sostenere la promozione e la realizzazione di una nuova visione del canottaggio, non solo come sport ma come disciplina completa, con riconosciuti benefici fisico-motori, psicologici e sociali, derivanti dal contatto con la natura e che rappresentano la soluzione ideale per uno stile di vita corretto, in un giusto equilibrio tra mente e corpo.

Successivamente i vari relatori hanno affrontato più specificamente gli aspetti tecnici scientifici per raggiungere l'obiettivo di trasmettere le conoscenze di base, mediche, psicologiche, educative.

Sebastian Asaftei e Daniele Bertin, Medici Pediatri Oncologi della Città della Salute e della Scienza, dell’Ospedale Infantile “Regina Margherita”, hanno affrontato gli aspetti medico oncologici infantili, Isabella Chiappino, Medico Oncologo, ha trattato gli aspetti medici oncologici nell’adulto, Riccardo Bussone, Direttore Chirurgia Senologica Presidio “Ospedale Cottolengo”, e Riccardo Iuliani, Dirigente medico Chirurgia Generale Presidio Ospedale Cottolengo ed Allenatore di III livello di Canottaggio, della S.C. Armida hanno affrontato gli aspetti medico chirurgici senologici e generali oncologici e non oncologici, Lucia Longo, Terapista della Neuropsicomotricità UGI Torino, ha trattato gli aspetti terapici, Giulia Zucchetti, psicologa, psicoterapeuta, psiconcologa, SCU oncoematologia pediatrica, AOU Città della Salute e della Scienza, ha trattato gli aspetti psicologici, Simone Cuomo, PhD. Student, Dip. Scienze Mediche, Università di Torino, ha trattato gli aspetti motori e Nathalli Readi, Chinesiologa Educatrice di Acquaticità, Acquarella Torino Allenatrice di Canottaggio I livello, S.C. Armida ha trattato gli aspetti educativi motori.

Al termine delle relazioni è emerso ancora più chiaramente, che le attività previste dal progetto Sport Terapia Integrata, ed in particolare del canottaggio, sono destinate a tutte le persone ed in particolare come momento terapeutico per la prevenzione e il rinforzo fisiologico della persona nell'affrontare e prevenire problematiche di salute e nel permetterne il più velocemente possibile il recupero.