Agil Igor Volley: settore giovanile, il recap della settimana

Prima divisione, impresa con Arona!

Quando si dice “Il lavoro premia” e in questo caso lo dice forte l’allenatore Mattia Rossi. La Prima divisione, mix di U14 e U16, batte 3-1 (25-19; 24-26; 25-21; 25-15) Arona, la terza in classifica. Bravissime Igorine!

U16, chiusa la fase regionale con una vittoria!

Un bel 0-3 (23-25; 16-25; 16-25) a casa di Lilliput. Si chiude così la fase regionale dell’U16 Regionale di Barbara Medici. Ora due settimane di pausa prima di riprendere le partite nel territoriale. “Non è stata una partita semplice, Lilliput in casa batte bene e infatti abbiamo patito all’inizio, - dice l’allenatrice - ci siamo poi sciolte e nonostante il 3-0 e tranne l’ultima parte del terzo set, non siamo mai state in controllo totale. Abbiamo lottato”. In C le stesse Igorine hanno giocato contro Piossasco, sconfitta 3-1 (25-23; 25-21; 24-26; 25-19). “Peccato perché non abbiamo finalizzato, ma abbiamo giocato una buona partita con tanti spunti” dice l’allenatrice.