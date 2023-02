Derthona Basket domenica al PalaEnergica sfida Trieste

Tre vittorie consecutive, il terzo posto consolidato in classifica, una nuova gara casalinga al PalaEnergica da vivere insieme. La Bertram Derthona ha iniziato il girone di ritorno al meglio e si appresta ad affrontare l’Allianz Trieste (palla a due alle ore 17 di domenica 12 febbraio) nell’ultimo incontro prima della Frecciarossa Final Eight 2023, in programma al PalaAlpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio.

La Società comunica che è possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara recandosi presso la sede di via San Marziano 4, negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato mattina dalle 10 alle 12), oppure online sul sito di Vivaticket. I biglietti saranno disponibili anche presso la biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato a partire dalle ore 15.30 di domenica 12 febbraio.

Il Club ricorda che le riduzioni sul costo intero dei tagliandi si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Di seguito i prezzi per assistere alla gara:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Parterre Laterale 40 € 30 € Tribuna Derthona 30 € 25 € Tribuna Bianconera 26 € 20 € Curva Sud 13 € 10 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Società telefonando al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it. Come accaduto in occasione di tutte le sfide casalinghe della stagione, Bertram Derthona mette a disposizione di tutti coloro che fossero interessati il trasporto gratuito per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. Per riservare il proprio posto sul pullman è possibile recarsi in segreteria negli orari di apertura al pubblico precedentemente comunicati, oppure telefonare al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.