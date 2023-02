Club76: tutti i risultati del weekend

Nel Campionato di Serie B2 le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno perso 3-2 in trasferta contro Cus Collegno. Una serie di errori non ha permesso alla squadra di uscire vittoriosa dal Pala Cupole di Torino. Per quanto riguarda la Serie C , le ragazze di coach Silvia Asola sabato sera hanno giocato a Cambiano contro Involley, siglando un ottimo 1-3, senza Armando nè Bucci. Ottime le prestazioni della palleggiatrice Viola Beghelli e del centrale Isabella Lavagnino. Domenica mattina in Under 16 regionale a Santena (il PalaFenera non era disponibile) la squadra biancoblu ha vinto per 3-0 contro Libellula Bra. Nonostante un calo di attenzione nel secondo set, le ragazze sono riuscite a imporsi e a vincere.

Weekend da brividi per il Club76 . A cominciare dalla partita di domenica sera al PalaFenera tra le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in Serie A1 , contro le Pantere di Imoco Conegliano. Dopo aver vinto i primi 2 set, le ragazze biancoblu hanno ceduto al tie break, per 2-3, strappando comunque, per la prima volta, un punto alla corazzata veneta. Ora è tempo di Challenge Cup , con l'appuntamento tanto atteso: mercoledì 8 febbraio, al Pala Gianni Asti di Torino (Ex Ruffini), le ragazze sfideranno lo Sliedrecht Sport, nella gara di ritorno dei quarti di CEV. Nella gara d’andata, giocata in Olanda, le biancoblù si erano imposte 0-3.

In Serie D GS Pino Volley ha vinto in trasferta 1-3 contro TK Group Vol-ley Academy San Francesco. Nonostante un ottimo inizio, la squadra di coach Orlandi va in difficoltà, per poi recuperare e portare a casa il set. Il terzo set, invece, viene consegnato agli avversari, ma la partita si chiude a favore di Pino Volley, che guadagna tre punti importanti. La prossima partita in casa sabato 11 febbraio, contro San Gip. Per quanto riguarda l' Under 13 , il Club76 Playasti Gold ha vinto il derby contro Playasti 2011 per 3-0.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 3 febbraio

• – 1° Divisione F. C.T. Cun. Ast. Girone A: Club76 Playasti vs New Volley Asti 1-3

• – 1° Divisione F. C.T. Torino Girone B: Volley Montanaro vs GS Pino Volley 1-3

• – 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Almese GB Arancio 3-2

• – 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: GS Pino Volley vs 603 Valsangone Volley 3-2

• – 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 vs Chisola Volley 2-3

Sabato 4 febbraio

• – Serie C F. C.T. Piemonte Girone A: In Volley Piemonte vs Club76 Playasti 1-3

• – Serie D F. C.T. Piemonte Girone C: Due A Volley vs Club76 Playasti 3-2

• – Serie D F. C.T. Piemonte Girone D: TK Group Vol-ley Academy San Francesco vs GS Pino Volley 1-3

• – Under 14 F. C.T. Cun.Ast 2° Fase Girone H: Club76 Playasti 2011 vs V.B.C. Dogliani 0-3

• – Under 14 F. C.T. Cun.Ast 2° Fase Girone H: L'Alba Volley Marcopolo vs Club76 Playasti 2010 3-0

• – Under 14 F. C.T. Cun.Ast 2° Fase Girone H: Club76 Playasti Silver vs Libellula Volley 0-3

Domenica 5 febbraio

• – Under 18 F. C.T. Cun.Ast. Tabellone 1°/8° posto: P.G.S. El Gall vs Club76 Playasti 3-1

• – Under 16 Gold F. C.T. Piemonte: Club76 Playasti vs Libellula Volley 3-0

• – Under 16 F. C.T. Cun. Ast. 2° Fase Girone C: Club76 Playasti Silver vs Volley Marene 3-0

• – Under 16 F. C.T. Cun. Ast. 2° Fase Girone D: Cuneo Granda Volley Bianca vs Club76 Playasti 2009 3-0

• – Under 15 M. C.T. Torino Cross E: Basso Canavese Foglizzo vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 1-3

• – Under 13 F. Cun.Ast. 2° Fase Girone G : Cuneo Granda Volley vs Club76 Playasti 2011 Bianca 3-1

• – Under 13 F. Cun.Ast. 2° Fase Girone H: Club76 Playasti 2011 Blu vs Club76 Playasti 2010 0-3

SERIE B MASCHILE

Il Fenera Chieri76 riparte dopo la sosta e vince la prima gara del girone di ritorno, 3-0 in casa contro Novi Pallavolo. I ragazzi di coach Mimmo Specchia, con buona ricezione e ottima difesa, hanno affrontato la sfida uscendo vittoriosi dal PalaFenera e convinti di poter recuperare punti con impegno. Da segnalare l'ottimo esordio in campo di Gigio Sordella, dopo il grave infortunio della scorsa stagione. Top scorer Marello con 16 punti, Agosti con 10 e Mangano con 9 punti. La prossima gara sabato 11 febbraio a Ciriè, contro Pallavolo Valli di Lanzo.