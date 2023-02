Basket College Novara cala il poker

Partita che stenta a decollare con i padroni di casa estremamente aggressivi ma imprecisi e i collegiali che iniziano con le marce bassissime sia in difesa che in attacco. Qualche buona azione da una parte e dall’altra fissa il punteggio del primo parziale sul 16-21.

Terzo quarto in cui è necessario dare una spallata alla partita per non rischiare di complicare una partita in cui Vercelli, nonostante la giovanissima età e l’ultima posizione in classifica, non ha mai smesso di lottare: guidati da un McAdoo da doppia-doppia, 13 punti e soprattutto ben 18 rimbalzi, e dal capitano Giromini a bersaglio con 4 triple, College Novara prende il largo e chiude il periodo 12-24, andando all’ultimo mini riposo sul 34-57.