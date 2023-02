BEA Chieri: il recap della settimana sulle giovanili

In attesa dell’inizio delle seconde fasi, continuano le soddisfazioni del Settore Giovanile BEA Chieri.

L’U14 Gold, già qualificata alla Seconda Fase TOP, cede a Moncalieri e poi vince il derby punto a punto in trasferta con UBC Basket Chieri, confermando il terzo posto in classifica. Bella vittoria dell’U13 Gold al Pala Gianni Asti, replicando il successo della gara d’andata con Basket Torino.

Al Pala Gialdo, l’U17 Silver vince con New Basket Tortona e conferma la seconda piazza in classifica, mentre i Top Junior superano ATP Kangaroos Gassino in trasferta. Successo dell’U14 Silver con Pancalieri, dopo la sconfitta infrasettimanale in casa con ABC Carmagnola.

Nell’ultima gara della prima fase, l’U17 Eccellenza cede a Collegno Basket, l’U13 Silver cede a Moncalieri e i Ragazzi a Usac Rivarolo.

U14 GOLD

BEA CHIERI SSDRL – PALLACANESTRO MONCALIERI 45-73

Parziali: 6-24, 21-40, 26-52

BEA CHIERI: Milani (C) 7, Spennato 6, Giachino 7, Tarantino 2, Vacca 5, Borz 4, Meles 4, Sidari, Tran 2, Valentini 2, Crisi 2, Amerio 4. All. Ratto, Ass. Pirocca, Acc. Castelli.

MONCALIERI: Spetz 8, Chiaranda, Cenni, Pautasso 4, Raiola 8, Madon (C) 2, Piazza 14, Fedele 10, Damiani 9, Michalopoulos 4, Rava 8, Cebutti 6. All. Gallo.

UBC BASKET CHIERI – BEA CHIERI SSDRL 49-52

Parziali: 11-15, 22-21, 34-33

BEA CHIERI: Milani (C) 16, Borz, Spennato, Giachino 12, Tarantino 1, Vacca, Destefanis, Petrin 4, Sidari, Tran 19, Valentini. All. Ratto, Ass. Pirocca, Acc. Castelli.

BASKET CHIERI: Aimi 6, Vieri 9, D’Agostino 2, Maranzana, Cocola 10, Longo 1, Bosco 14, Stella, Compagnoni, Clerico (C) 5, Modica Amore, Montuoro 2. All. Musso.

U13 GOLD

REALE MUTUA BASKET TORINO - BEA CHIERI 46-91

Parziali: 11-24, 27-35, 38-66

REALE TORINO: Misale (C) 6, Andreini 16, Murgiano, Borrelli, Pacotto 3, Gaudino, Pinotto 17, Sogno, Barile, Chiarina 4. All. Lastella.

BEA CHIERI: Fatai (C) 12, Borz 16, Spano, Dimonte 2, Cristiano 7, De Mita, Menegatti 13, Vitrotti, Montiglio 19, Bassi, Caló 11, Coltiletti 11. All. Corrado, Ass. Mosca.

TOP JUNIOR

ATP KANGAROOS GASSINO -BEA CHIERI SSDRL 61-65

PARZIALI: 18-16, 36-36, 44-47

BEA: Munafò 10, Barisone 30, Alò, Consiglio, Caridi, Piersanti 8, Iannucci 2, Giorcelli 9, Caridi, Scialabba 4, Mazzarino, Mateo 2, Chanoux. All. Mussio.

U14 SILVER

BASKET CARMAGNOLA – BEA CHIERI 88-59

Parziali: 25-12; 43-25; 61-36

Basket Carmagnola: Gaido 26, Gennarini 1, De Luca 7, Faletta 2, Lucifora 5, Gaidano , Filippone, Mazza 7, Ruffo, D’amico 6, Caraccio 25, Dobos 7, all.Mammola R.

Bea Chieri: Giorcelli 9, Santoro 4,Traversari 10, Chiara , Cordero 4, Balla 2, Pirrone 5,Costamagna , Carrara,Griva ,Di Carlo 25, all. Ratto F.

U17 ECCELLENZA

COLLEGNO BASKET - BEA CHIERI 107-54

Parziali: 28-17, 46-31, 84-42

COLLEGNO: Vitale 5, Bossola, Milone 9, Ilgrande 17, Viele 12, Sorge 7, Marcato 17, Giovannini, Donnini 7, Oliva 4, Bassan 9, Minasi 8. All. Mosso, Ass. Roselli, Acc. Vitale.

CHIERI: Viggiano 6, Quagliotto 1, Marrese 4, Altina 2, Bechis, Minetti 3, Trunfio, Pisciuneri 12, Fogliato 7, Mout, Kamami, Origlia 19. All. Conti, Ass.Bonifacio, Acc. Bechis.

U13 SILVER

BEA CHIERI - Moncalieri basket 35-59

Parziali: 13-14, 19-23, 25-41

BEA: Sandri 5, Iacovuzzi 1, Percudani 4, Dalmasso 7, Zanzon 10, Seck 5, Ferrone 1, Dardano M 2, Stoian, Cartolaro, Sangiorgi, Dardano S. All. Ucci.

MONCALIERI: Arduino 6, Giolitto 4, Salerno 7, Tolomeo 6, Soares 20, Colo 16, Raffaele, Mazzone, Veti, Rizzato, Giacosa, Efehi. All. Galamita.

RAGAZZI CSI

BEA CHIERI - USAC RIVAROLO 23-59

Parziali: 5-10, 7-32, 15-45

BEA: Billong 2, Bonetti 2, Chiara 4, Zoccolan 2, Giacomini 4, Magnetto, Cocozza, Bouali, Costamagna 9, Stoian, Ricci

USAC: Bertotti, Fadda 9, Gradinetti 7, Pessione 2, Accotto 27, Oldin 8, Galasso 2, Pintus, Pedulli 2.