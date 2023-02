BEA Chieri si arrende sulla sirena contro Savigliano

Domenica 5 febbraio la Planet Smart City BEA ha ospitato l’Amatori Basket Savigliano per la 17esima giornata del campionato di C Gold, la quarta del girone di ritorno. In un Pala Gialdo tutto esaurito, una marea arancione ha supportato i Leopardi in quello che è stato un importante scontro diretto per le posizioni nobili in chiave play-off.

In una gara intensa e sempre punto a punto, in cui le difese la fanno da padrone, BEA mette in campo una prestazione solida sulla scia dell’impresa di Collegno e ritrova, seppur ancora non al 100%, alcuni degli assenti delle ultime settimane. Dopo un primo quarto a favore ospite, la rimonta del secondo e tanti minuti in vantaggio, il finale non è adatto ai deboli di cuore. Prima Scalzo trova il pareggio, quindi sul ribaltamento di fronte Pietro Danna trova la tripla della vittoria per Savigliano a 4 secondi dalla fine. Occasione persa quindi per la Planet Smart City BEA per agganciare Savigliano, ma la corsa è ancora lunghissima verso i play-off con in palio il salto nel nuovo campionato Interregionale.

LA GARA

Dopo i recenti infortuni che li hanno tenuti fuori diverse settimane, anche se a mezzo servizio, coach Conti ritrova Colli, Stiffi e Orsi e alla palla a due presenta il quintetto delle ultime giornate composto da Giacomelli, Scalzo, Tulumello, Molinario e Drame. Coach Arioli replica con Rosso, Gioda, Baruzzo, Andrea e Pietro Danna. I primi minuti sono di studio, con tanti errori da ambo i lati. Baruzzo sblocca il tabellone sfruttando il blocco di Gioda, Scalzo scarica per Molinario dietro l’arco e Danna replica presto dalla lunga distanza: 3-7, in una gara da subito fisica e intensa. Coach Conti ferma il gioco a metà primo quarto e al ritorno in campo Tulumello segna il 7-9 da centro area. Savigliano è brava però a mettere granelli nell’ingranaggio arancio-nero, trova fiducia e colpisce in contropiede. L’ allungo ospite arriva fino al +7 del 10’ (9-16).

Molinario è ispiratissimo e si prende sulle spalle l’attacco chierese. Prima l’uno contro uno in post basso con Rosso, poi l’appoggio al ferro dopo il time out di Coach Arioli e con precisione e fisicità sigla un break 9-0. In breve è 16 pari. BEA alterna le difese ma fatica a trovare il fondo del secchiello sull’altro lato. Le due squadre segnano con il contagocce , con Savigliano che impiega più di 4 minuti prima che Gioda sblocchi il tabellone dalla lunetta. Il backdoor sulla linea di fondo di Stiffi porta i Leopardi in testa (18-16), poi Tulumello e Drame ampliano fino al +5. Prima della pausa lunga Baruzzo e Pietro Danna ristabiliscono gli equilibri e le due squadre vanno all’intervallo sul 28-27.

Al ritorno in campo la partita non cambia copione, con le squadre che si rispondono colpo su colpo. Negli ultimi minuti di frazione BEA riesce finalmente ad essere più concreta in attacco e scavare di nuovo un piccolo vantaggio. L’appoggio al vetro di Stiffi firma il +8 BEA (44-36) e costringe coach Arioli al time-out. L’intensità e la fisicità si alzano ancora, gli ospiti ritrovano la bussola e ricuciono parzialmente: 45-40 a 10’ dalla fine.

L’ultima frazione è ancora una battaglia. Giacomelli è preciso dalla lunetta dopo l’antisportivo a Danna (48-45), che poi alza la parabola per il 48-47. Ancora Pietro Danna firma il controsorpasso di Savigliano (50-51) a 3 minuti dalla fine. Di qui è un susseguirsi di sorpassi e controsorpassi. Mancano 20 secondi e BEA è sotto di 3 punti. Scalzo si prende la tripla in step back e con l’aiuto della tabella agguanta il pareggio a quota 55 e fa esplodere il PalaGialdo. Coach Arioli ferma tutto e prova a riordinare le idee ai suoi. Pick and Roll Andrea Danna – Rosso, scarico in angolo, extrapass per Pietro Danna che trova la tripla del +3 con 4 secondi da giocare. Coach Conti disegna la rimessa, Savigliano difende forte, Scalzo è costretto a passarla a Molinario ma non si arriva al tiro. Dopo 40’ di un’intensità incredibile, finisce 55-58.

IL COMMENTO

«Oggi la difesa ha funzionato molto bene e abbiamo portato avanti bene le scelte tattiche che avevamo preparato – commenta coach Conti – Resta un po’ di amaro in bocca per una sconfitta arrivata solo negli ultimi istanti. In attacco abbiamo sentito il peso della gara e faticato a trovare fluidità, restando spesso molto contratti. Ora dobbiamo guardare avanti con fiducia perché abbiamo ancora tante partite».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Sabato prossimo, 11 Febbraio, la Planet Smart City BEA scenderà in campo sul parquet di Don Bosco Crocetta per un’altra importante sfida di alta classifica. Al Pala Ballin di Torino, la palla a due sarà alle 21.15.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI – AMATORI BASKET SAVIGLIANO 55-58

Parziali: 9-16, 28-27, 45-40

BEA Chieri: De Mita, Giacomelli 5, Orsi 1, Colli 2, Scalzo 7, Tulumello 7, Stiffi 6, Molinario 14, Gile, Drame 13. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Mass. Oddenino, Add. arbitri Mazzardis.

SAVIGLIANO: Danna A. 12, Carena, Baruzzo 9, Grezda, Danna P. 14, Maccario 6, Raviola, Giorsino 2, Agbogan, Rosso 4, Gioda 11. All. Arioli.