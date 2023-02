Gators: il recap della settimana

FRANZIN VAL NOCE - VM SERVICE GATORS 64-74

Parziali (21-14, 33-36, 53-58) VM SERVICE GATORS: Marengo 35,Valinotti, Cerutti 10, Alessio 4, Nicola S. 3, Nicola A. 6, Ghigo 3, Fissore 6, Varallo, Pistone 3, Perrone , Fantini 4. All.: Fabbri

Franzin Val Noce: Bonasea 18, Oggero, Asvisio N.E., Fiocchi 9, Marenco 6, Bianciotto 17, Rapetti N.E., Rossin 2, Cuku, Cacci N.E., Bonasia 12, Brero. All.: Armando

Terza vittoria consecutiva per i Gators, che sconfiggendo in esterna Franzin Val Noce si confermano nella parte medio-alta della classifica a ridosso delle prime della classe. Quella nel palazzetto di Cantalupa è stata una partita di alti e bassi, ma con i biancoverdi capaci di restare sempre in partita prima di piazzare l’allungo decisivo per ottenere una vittoria che dà morale e continuità di risultati. Questo match ha portato anche i primi punti del giovane Mattia Alessio in Serie D.

Inizio di gara con il freno a mano tirato per i ragazzi di coach Fabbri, che in attacco (ad eccezione di Marengo) faticano parecchio e non riescono a trovare la via del canestro. Al contrario, Franzin parte forte con diverse palle rubate e canestri a ripetizione chiudendo in vantaggio il primo parziale.

E’ nel secondo quarto che i Gators iniziano a macinare gioco, rimettendosi in carreggiata grazie alla mossa dello staff tecnico che schiera un pressing a tutto campo: diversi palloni recuperati dai biancoverdi fanno inceppare l’attacco avversario, mentre quello saviglianese si sblocca anche grazie ad una bomba di Fissore, annullando così lo svantaggio e andando al riposo sul +3.

Al rientro in campo, come spesso accade ultimamente, i Gators cambiano completamente ritmo e le bombe di Andrea Nicola e Ghigo danno la carica ai compagni di squadra arrivando così al massimo vantaggio (+13) sui padroni di casa. Poi i Gators incappano in una fase critica della loro partita, senza più riuscire a segnare per quasi cinque minuti. Franzin Val Noce ne approfitta, arrivando fino al -5 prima dell’ultimo quarto.

L’esperienza di Cerutti e Marengo in attacco, però, ha la meglio sugli avversari e nell’ultimo parziale (anche grazie ad un’ottima difesa collettiva) i Gators sfruttano diversi contropiedi per aumentare nuovamente il distacco. Nel finale, una bomba di Stefano Nicola chiude definitivamente il discorso consegnando due punti importanti ai biancoverdi anche in vista della nuova ed insidiosa trasferta di Chieri, che precede i match contro le prime della classe in programma nelle prossime settimane. Prossimo incontro: domenica 12/02/2023 ore 18.30, BEA Chieri SSDRL - VM SERVICE GATORS (Pala Gialdo - Strada San Silvestro snc CHIERI (TO)). CONTE VERDE – ABC SERVIZI LADY GATORS 48-42

Parziali (14-6, 11-16, 13-17, 10-3) ABC SERVIZI Lady Gators: Iannuzzi 12, Raso 7, Vergnano 7, Frattini 6, Mondino Sofia 5, Nicola 4, Perlo 1, Porporato. All. Botta-Mondino Samuele.

Conte Verde: Maschera 18, Bondesan 8, Surra 8, Vairo 7, Matacena 5, Bacoiu 1, Milazzo 1, Caldo, D’Onofrio G., Molinari, Morra, Rinaudo. All. Vallarin / Acc. D’Onofrio A.

La seconda giornata di ritorno vede le Lady affrontare a rango ridotto (solo 8 le ragazze presenti) una diretta contendente per il secondo posto in classifica, il Conte Verde, con cui all’andata a Savigliano si era vinto di 7 lunghezze.

Il primo quarto, dopo un iniziale equilibrio, vede le alligatrici patire troppo la velocità delle avversarie che non segnano molto ma sono più precise: passaggi imprecisi e un po’ di frenesia non permettono di arrivare alla conclusione, ma solo mettere punti a referto, con 1su2 per ben 4 volte con 4 giocatrici diverse. Le padrone di casa, verso fine periodo danno lo strappo e allungano. L’unico canestro biancoverde è di capitan Nicola, che segna su un assist preciso di Vergnano, poi nessuno più ci riesce e il periodo termina con un parziale di 14-6 per Conte Verde.

Il secondo quarto inizia sulla falsa riga del primo: le Rivolesi sono più pronte e determinate su tutti i palloni. La svolta avviene con il cambio di strategia difensivo, si passa alla zona 2-3 che poco a poco comincia a dare i suoi frutti, permettendo di recuperare rimbalzi e correre in contropiede. Vanno a segno Frattini vicino a canestro e Mondino con un tripla, poi è Iannuzzi a confezionare buone iniziative con canestri e tiri liberi. In difesa Raso, Vergnano e Nicola recuperano palloni e rimbalzi: le prime due si sbloccano anche in attacco, Raso in penetrazione e Vergnano dalla media. Si va al riposo 25-22 per le padrone di casa.

Al rientro dagli spogliatoi, ancora la difesa a zona permette alle ospiti di recuperare ulteriormente: Raso e Mondino, insieme a Frattini, mettono pressione sulla prima linea difensiva, Nicola, Vergnano e Iannuzzi reggono nella seconda catturando rimbalzi. In attacco i punti sono distribuiti inizialmente tra Raso e Nicola, poi da il suo contributo anche Vergnano con due conclusioni consecutive. Anche Mondino colpisce dall’angolo, mentre Iannuzzi lotta e segna dai liberi. A chiudere il periodo in fase offensiva sono Frattini prima e ancora Raso poi: il sorpasso è così confezionato 38-39.

Nell’ultimo periodo, però, la lucidità viene a mancare, così come le energie, viste le rotazioni limitate: le Lady faticano tremendamente in attacco, ma anche le padrone di casa hanno un calo. Non si segna molto da entrambe le parti, in difesa si lotta strenuamente per limitare le avversarie: sono due triple prese dalle due migliori realizzatrici di Conte Verde, Maschera e Surra, a decretare l’affondo decisivo. Le alligatrici trovano solo 3 punti in lunetta con Vergnano e Iannuzzi e alla fine devono alzare bandiera bianca. Finisce 48-42 per le rivolesi, che però non ribaltano la differenza canestri dell’andata per cui rimangono dietro in classifica pur raggiungendo le Lady a quota 8. «È un peccato essere uscite sconfitte, in una serata di sofferenza che nonostante tutto ci avrebbe potuto permettere di sbancare il campo di Rivoli: purtroppo le basse percentuali di tiro e la panchina corta sono state decisive per il risultato finale. Ma ora la testa è alle prossime ultime due sfide, con Reba prima e New Basket dopo, dalle quali speriamo di uscire vincitrici per ambire alla seconda posizione dietro all’imbattuta Cuneo» il commento di coach Botta. Prossimi incontri: mercoledì 08/02/2023 ore 21,15, ABC SERVIZI Lady Gators – New Basket Team (Palasport - Via S. Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)).

venerdì 10/02/2023 ore 20,45, Polisportiva Reba – ABC Servizi Lady Gators (Palestra Massari - Via Massari, 114 - TORINO (TO)). PIASCO - ZETAEMME CAYMANS 79-67

Parziali (17-24, 17-13, 25-15, 20-15) ZETAEMME Caymans: Davicco 14, Ferrero 13, Paschetta 13, Ambrogio 12, Colonna 11, Tuninetti 4, Borsa 0, Giambrone 0, Scibetta 0. All.: Mondino

Prima trasferta del girone di ritorno per Capitan Giambrone e compagni, in questa occasione ospiti della capolista Piasco. La squadra locale è costituita in gran parte da ex atleti della pallacanestro Saluzzo, alcuni con trascorsi anche in serie C (come Ghiglione e Ballatore) e finora ha perso in un’unica circostanza.

I ragazzi di Giò Mondino invece hanno diverse defezioni tra i senior così il Coach attinge dalle giovanili, convocando Ferrero, Tuninetti e Scibetta.

Ne scaturisce un primo quarto quasi perfetto dove i ragazzi difendono con buona intensità e in attacco giocano coralmente, ognuno dando il proprio contributo. Ambrogio dalla distanza, Colonna in penetrazione ben imitato da Paschetta e Ferrero in contropiede confezionano un bel parziale a favore degli ospiti.

Solo alla fine della terza frazione i padroni di casa prendono il sopravvento, facendo pesare un tonnellaggio ed una esperienza maggiore. I Caymans lottano fino alla sirena finale ma senza riuscire a centrare la vittoria. «Rispetto alla gara d’andata abbiamo offerto una prestazione decisamente migliore, gli stessi avversari si sono complimentati per i progressi dimostrati. Naturalmente non possiamo accontentarci e dobbiamo proseguire su questa strada per poter competere con tutti gli avversari». Prossimo incontro: giovedì 09/02/2023 ore 21.15, ZETAEMME Caymans - Crin Team Centallo (Pala San Giorgio - CAVALLERMAGGORE (CN)). U19 GOLD CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS - CARMAGNOLA 58-68 CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Barra 3, Alessio 8, Baretta 0, Ghigo 10, Valinotti 6, Perrone 2, Ferrero 0, Pistone 0, Varallo 10, Mazzone 0, Nicola 12, Pepe 4. All.: Fabbri-Colonna

Carmagnola: Lanzetti 0, Costamagna 0, Giraudo 7, Isopi 6, Randazzo 5, Kamel 2, Toma 4, Bruna 15, Racca A. 15, Racca F. 2, Muscheri 0, Cavaglià 1. All.: Mammola Gran bella prestazione dei U19 Gators che, contro Carmagnola, danno vita ad una gara combattuta punto a punto. E' solo nel terzo periodo che, un calo di concentrazione, fa scappare Carmagnola. Tutto il resto della partita si gioca palla su palla, dimostrando che il lavoro svolto costantemente in palestra inizia a dare i suoi frutti.

La squadra di Fabbri scende in campo con il solito quintetto: Nicola, Varallo, Alessio, Ghigo e Pistone come play titolare. Nel primo quarto quasi tutti gli atleti del quintetto base vanno a referto mettendo a segno 18 punti contro i 14 di Carmagnola.

Nel secondo periodo capitan Nicola si scatena mettendo a referto 11 punti dei 13 totali del quarto, mentre dall'altra parte le bombe di Isopi e i 12 punti dei gemelli Racca portano Carmagnola in vantaggio 35 a 31 a fine periodo.

Nel terzo periodo Carmagnola alza il numero di giri della difesa e scappa nel punteggio. Il parziale parla chiaro: 10 punti per i Gators contro i 21 degli avversari (onestamente troppi dichiara Fabbri a fine gara) ... Ad inizio dell'ultimo quarto i ragazzi del duo Fabbri e Colonna non si danno per vinti riportandosi a sole 6 lunghezze di svantaggio, quindi ampiamente in gara. Qualche pallone perso di troppo che ha permesso a Carmagnola di controllare la gara e portare a casa la vittoria. Prossimo incontro: martedì 07/02/2023 ore 19.00, 5 Pari – CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators (Palestra Cupola De Panis - Strada Altessano, 52/3 - TORINO (TO)). U17 GOLD GGS BASKETBALL PROJECT - NOVIPIU' CAMPUS PIEMONTE 68-52

Parziali (21-13, 11-16, 29-12, 7-11) GGS Basketball Project: Picollo 5, Ruffinatto, Inaudi, Di Meo 12, Ficetti 6, Bertaina 18, Vergnaghi 23, Mattio, Barra 2, Condur, Giordano, Bernardi 2. All.: Nicola - Ass.: Di Meo

Campus: Marocco, Giordano 3, Triverio 6, Moschini 8, Morando, Peano 3, Ferracaku 1, Foglia 3, De Carolis 19, Pavese 7, Toppino 2. All.: Gaudio

Partita importantissima ai fini della classifica, quella che si gioca a Cuneo, venerdì 3 febbraio, contro la formazione Novipiù Campus Piemonte. Partita importante perché la vittoria avvicinerebbe notevolmente la possibilità di entrare tra le prime 4 squadre che passeranno alla fase TOP. GGS ha l’onere di tentare sia la vittoria, che il ribaltamento della differenza punti (-6 all’andata in terra langarola) per avere quella cartuccia in più da usare in caso di arrivo a pari punti.

Alla partenza è il solito Vergnaghi con le sue scorribande a creare i primi grattacapi alla difesa LRB, ma questa sera un preciso Bertaina (18 punti per lui) gli dà man forte sugli scarichi colpendo più volte da lontano. Anche Ficetti sembra in forma e va a segno spessp nel pitturato contro i lunghi avversari, ma a metà del 2° quarto si procura una distorsione alla caviglia, che lo costringe in panchina per il resto della partita.

A metà gara il punteggio è in bilico (+3 per i locali) con Campus che recupera nel secondo quarto quasi tutto lo svantaggio accumulato nel primo. Bernardi e Barra sono chiamati ad occuparsi dei lunghi avversari e se la cavano egregiamente mettendo il bavaglio a quasi tutti, Di Meo aggiusta la mira dall’arco dei tre punti e spara due bombe consecutive, Picollo e gli altri compagni sono aggressivi in difesa: questi gli ingredienti per un super terzo quarto (+17 di parziale) che di fatto chiude la gara.

L’ultimo quarto è giocato ancora con attenzione, ma la squadra ospite sembra sfiduciata, non trovando frecce nell’arco da scagliare contro GGS.

Finisce +16 e quindi anche il divario dell’andata è stato ribaltato, missione compiuta, ma non tutto è ancora deciso: negli ultimi 4 turni infatti ci sono ancora 3 scontri diretti per i colori verde-giallo-blu GGS, vietato abbassare la guardia! Prossimo incontro: venerdì 10/02/2023 ore 19.00, GGS BASKETBALL PROJECT – Cuneo (Palasport Area - Via Mereu, 28 - Borgo San Giuseppe - CUNEO (CN)). U15 GOLD ABC SERVIZI GATORS – AREA PRO 51-70

Parziali (17-22, 29-35, 47-46) ABC SERVIZI Gators: Ambrogio 15, Vallero 2, Paonne, Bosio 6, Chiarlo 11, Botta A, Botta C 3, Graziano, Mosso 2, Iacuzzi 2, Crosetto 10. All.: Racca, Ass.: Marengo

Area Pro: De Marta 7, Moriondo, Poretti, Masi, Jacomuzzi, Bertinetto R 24, Wu 6, Bertinetto F 8, Battaglino, Nardi 4, Ferraris 17, Citernesi 4. All: Petrachi

Per la quarta giornata del girone di ritorno arriva sul parquet amico la seconda della classe: Area Pro Piossasco. Gli alligatori vogliono riscattare la brutta prestazione dell’andata quando i torinesi si imposero con un poco veritiero +50.

Ma questa volta la musica è ben diversa e lo si vede fin dalle prime battute del riscaldamento: sguardi concentrati, attenzione massima e adrenalina a mille caratterizzano la preparazione della partita dei padroni di casa.

Il primo periodo si svolge su binari di una sostanziale parità: gli ospiti attaccano a testa bassa come sono soliti fare e i ragazzi di Racca-Marengo difendono il proprio canestro con i denti. Le ripartenze dei Gators sono veloci e ben organizzate e questo permette loro di battagliare alla pari contro i più quotati avversari. Tutti esprimono il loro potenziale e questo permette alla squadra di ribattere colpo su colpo ai canestri ospiti.

Il secondo periodo si svolge sulla falsa riga del primo e, solo le disattenzioni nei secondi finali dei due periodi, hanno fatto si che i nostri ragazzi andassero al riposo a -6.

La ripresa delle ostilità dopo l’intervallo lungo vede Area Pro cercare di allungare per chiudere i giochi ma è proprio qui che vien fuori il carattere dei Gators che, gettando il cuore oltre l’ostacolo, mettono su una serie di giocate, sia difensive che offensive, che permettono loro di recuperare lo svantaggio di punteggio e di mettere il naso avanti: si va così all’ultimo intervallo sul +1 e con l’entusiasmo a mille.

Però le energie finiscono troppo presto e nell’ultimo quarto non c’è più resistenza da parte dei biancoverdi che vedono poco per volta andare via gli avversari senza avere la possibilità di riprenderli.

«Solo complimenti per i ragazzi: abbiamo chiesto loro di dare una risposta, in primis a loro stessi, dopo la brutta partita dell’andata e loro hanno dimostrato di valere totalmente il livello di questo difficile campionato. Bravi! Abbiamo giocato una partita superba che solo la maggior prestanza fisica dei nostri avversari ci ha condannato a non vincere. Questa è l’ennesima conferma che siamo all'altezza di questo difficile torneo. Continueremo a lavorare per far migliorare sempre di più i nostri ragazzi» commentano soddisfatti i coach.

Prossimo incontro: sabato 11/02/2023 ore 17:30, ABC SERVIZI Gators – Franzin Val Noce (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U14 SILVER AB SAVIGLIANO - CIRIANNI DECORAZIONI GATORS 22-91

Parziali (11-16, 13-40, 15-71) CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Marchisio 2, Mosso 7, Trentanelli 13, Botta A. 14, Botta C. 14, Barbero 2, Fresia 4, Iacuzzi 8, Ruffino 7, Cirianni 3, Abello 5, Bossati 12. All.: Marengo, Ass.: Racca

AB Savigliano: Arese, Rinaldi 2, Beccaria 5, Ambrosino 5, Sogno 2, Giletta, Corradini 8, Zavoreti, Gyergi. All.: Fiorito

Il derby è sempre molto sentito e i ragazzi dell’U14 non fanno eccezione.

Nonostante la differenza tra le due compagini sia netta, i bianco-verdi ci mettono tutto il primo periodo ad entrare nel match: poco attenti e per nulla aggressivi in difesa lasciano che i padroni di casa giochino un onorevole primo periodo segnando la metà dei loro punti in questo quarto.

Dal secondo periodo però la musica cambia radicalmente e i Gators prendono in mano il pallino del gioco: la difesa è alta e attenta e la palla in attacco viaggia a mille. I ragazzi si cercano e si trovano alla perfezione, vanno a canestro con continuità senza che i padroni di casa riescano ad opporre alcuna resistenza.

Il secondo e il terzo periodo sono da manuale: si concedono solo 4 punti ai padroni di casa (2 per quarto) a fronte dei 55 segnati.

L’ultimo quarto va via in scioltezza: i Gators non abbassano la guardia e continuano a concedere molto poco agli avversari. Tanti i ragazzi in doppia cifra per una buona distribuzione delle conclusioni a canestro e con l’iscrizione a referto di tutto il roster.

«Abbiamo regalato un quarto intero ai nostri avversari e questo non va bene. Siamo però stati molto bravi a riprendere la concentrazione giusta e a non concedere più nulla per il resto del match. Siamo molto soddisfatti della crescita tecnica e tattica che i nostri ragazzi stanno facendo. Domani concluderemo la regular season con una difficile partita casalinga contro Saluzzo: poi una piccola pausa e saremo pronti per affrontare una ben più impegnativa seconda fase dove le difficoltà aumenteranno e ci confronteremo con squadre di rango sempre superiore. Questo ci darà nuovi stimoli in allenamento per migliorare sotto tutti i ponti di vista» il commento soddisfatto di Racca e Marengo alla fine del derby. Prossimo incontro: lunedì 06/02/2023 ore 18.30, CIRIANNI DECORAZIONI Gators – Saluzzo (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U13 SILVER GATORS 2011 - CUNEO 2011 75-51

Parziali (13-9, 20-15, 18-8, 24-19) Gators 2011: Brunetti 2, Casasole 16, Barra 4, Montagnana 2, Rosso 4, Aurili, Fresia 1, Correndo 10, Rimonda 8, Ambrogio 4, Sordella 24. All.: Toselli - Sabatino

Cuneo: Grosso 11, Dutto, Sanna 3, Tardivo, Maccario 6, Giordano 17, Cavallera, Tallone 3, Politano 2, Picollo 3, Marcellino 0. All.: Lelli

Domenica 5 Febbraio gli amici della Granda College Cuneo sono ospiti dei Gators, per il match di ritorno del campionato Under13 Silver. Gli Alligatori sono matematicamente qualificati per la seconda fase, in quanto passano le prime tre, mentre Cuneo naviga tranquilla a metà classifica.

Il primo quarto è giocato meglio dalla compagine ospite, i Gators sprecano troppe conclusioni facili a canestro e soffrono la pressione difensiva di Cuneo. Bravo Casasole a tenere i suoi agganciati al match con ottimi rimbalzi e canestri nel pitturato.

Nel secondo quarto gli alligatori cambiano marcia, Sordella finalmente trova con continuità il fondo della retina, mentre Ambrogio e Montagnana recuperano preziosi palloni, convertiti dai rapidi contropiedi di Rosso e Riomonda. Si va al riposo con i biancoverdi avanti 39 a 24.

Nel terzo quarto Correndo e compagni giocano una bella pallacanestro fatta di difesa intensa e gioco in velocità, si intravedono belle giocate anche di Barra e Fresia. Nell'ultimo quarto le difese mollano un po' d'intensità e prevalgono gli attacchi con giocate spettacolari da entrambe le formazioni. I Gators concludono in maniera positiva la penultima giornata, in attesa del derby con i vicini Fossanesi, dove si giocherà per il primo posto. Prossimo incontro: sabato 11/02/2023 ore 15.00, Gators 2011 - Fossano (Palazzetto dello Sport - Via Mons. Soracco - FOSSANO (CN)). RAGAZZI CSI MONDOVI' - ALPICAR GATORS WEST COAST 25-66

Parziali (12-19, 5-16, 7-14, 1-17) ALPICAR Gators West Coast: Bossati I. 20, Giuliano 3, Senestro 4, Sarcone 4, Airaudo A. 19, Bossati L. 8, Mellano 4, Airaudo S. 4, Olivero. All. Nicola.

Mondovì: Santana 4, Avico 12, Lepienne 2, Basso 3, Omorodion 4, Elfakraoui, Tarid, Preve, Sedda, Landoli, Borgna, Ricco.

Sabato 4 febbraio 2023 si va a giocare a Mondovì con una formazione un po' rimaneggiata: infatti, vuoi per la contemporanea partita dei 2011 West a Cuneo per il campionato U12, vuoi per le assenze vare di alcuni tasselli per salute o impegni, ci si presenta con soli 7 effettivi delle annate giuste (2009-10) a cui vengono aggregati i due giovani Bossati junior e Airaudo Sebastiano, ormai avvezzi a giocare con il pallone 7.

I Gators partono subito forte: Bossati senior è di nuovo indiavolato e sbaglia meno delle precedenti uscite; Airaudo A. va valere tutti i suoi cm sotto canestro e anche Bossati junior sul finire del quarto mette la sua firma con 5 punti consecutivi. Memori però del parziale di 0-18 subito all’andata, il coach tiene sulla corda i suoi, stuzzicandone l’attenzione.

Nel secondo parziale si “tenta anche la carta” di Mellano playmaker per sfruttarne un po’ di più la resistenza agli urti dei monregalesi: ne scaturiscono così un po’ di contropiedi, un paio dei quali ben conclusi da Giuliano.

A metà tempo, la partita sembra quasi in cassaforte, ma i biancoverdi non mollano: Olivero è attento a non concedere ripartenze fulminee ai piccoli di casa, mentre riescono ad andare a canestro anche Senestro e Sarcone, entrambi con in pizzico di tenacia in più rispetto alle ultime uscite. Si torna a casa e ci si prepara subito ad una nuova gara infrasettimanale che sa di scontro diretto, giovedì a Saluzzo. U13 GOLD MONCALIERI - AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS 60-44

Parziali (11-11, 16-12, 16-11, 17-12) AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Ferrero 2, Biga, Magliano 3, Birolo 2, Foti 1, Fresia 14, Abello 9, Amato 7, Grezda 4, Allemandi. All.: Toselli

Moncalieri: Parise 16; Battaggia, Musso 17, Biondi 2, Mayfield 11, Zanardi 2, Virgilio 2, Paverini 6, Mancini, Manfredi, Valinotti, Fail Fadel 4. All.: Sciannimanico

Sabato 4 febbraio i Gators sono ospiti di Moncalieri. Entrambe le formazioni sono già qualificate alla fase Top del campionato Under13 Gold, dove le migliori 16 squadre del Piemonte si giocheranno il titolo. All'andata i Gators si imposero sul Moncalieri per uno scarto di 4 punti, con una partita molto combattuta. Questa volta il primo quarto è giocato alla pari: Parise e Mayfield insaccano da tre punti, per i Gators rispondono Fresia e Abello con ottime giocate con la palla.

Nel secondo quarto Abello e Grezda sono già carichi di falli, ne approfitta Moncalieri per prendere un leggero vantaggio.

Nel terzo quarto i padroni di casa sembrano scappare nel punteggio, ma gli alligatori rimangono con caparbietà agganciati al match e iniziano l'ultimo periodo sotto di una decina di punti. Purtroppo alcune pedine fondamentali devono abbandonare il campo per raggiunta quota 5 falli e la rimonta non può essere completata. «E' stata una giornata storta, commenta lo staff. Abbiamo iniziato con molti errori su facili conclusioni al ferro, poi la situazione falli ci ha penalizzato limitando i nostri lunghi Abello e Grezda. Una sconfitta utile, che deve stimolarci a migliorare, a tornare in palestra a lavorare sodo. Affronteremo nuovamente il Moncalieri nelle seconda fase e dovremmo farci trovare pronti se vorremo giocare alla pari». RAGAZZI CSI GATORS SAVIGLIANO - POLISPORTIVA CARIGNANO 42-37 Gators Savigliano: Abba', Allemandi, Barbero, Bergese 2, Cirianni 4, Foti, Grezda 2, Marchisio 10, Mosso 10, Trentanelli 14. All.: Scibetta - Toselli

Carignano: Labella 2, Sgura, Bouljtur, Latifi, Alghero 2, Dagostini 4, Pochettino 7, Marchiori 10, Grassedonio, Columbro, Nasante 2. All: Parise Mercoledì 01 febbraio si è disputato il match di ritorno tra Gators e Carignano, match di alta classifica in quanto i Gators occupano la seconda posizione, mentre Cairgnano è appaiata in terza posizione a 6 punti dagli alligatori.

Nei primi due quarti i padroni di casa faticano a concludere a canestro, molti gli errori in contropiede e all'intervallo sono in vantaggio di un solo punto, 15 a 14.

Alla ripresa il quintetto schierato dallo staff , composto da Grezda, Mosso, Marchisio, Trentanelli e Barbero, porta la squadra in netto vantaggio con un parziale di 9 a 0, grazie all'ottima verve di Trentanelli e una super difesa di squadra con Mosso e Marchisio, che servono preziosi assist ai compagni.

Nell'ultimo periodo gli alligatori gestiscono la partita con l'ottima difesa di Ruffino, Foti e Cirianni; Carignano si avvicina nel punteggio, ma i Gators portano a casa una meritata vittoria. Da segnalare la buona prova di Bergese condita da un canestro e le buone giocate difensive di Abba' e Allemandi. «Non è stata una partita facile, commenta lo staff. Nei primi due quarti c'è stato poco gioco di squadra in attacco e abbiamo faticato molto a fare canestro. Nel terzo quarto invece abbiamo giocato una bella pallacanestro, con molto gioco senza palla e i frutti si sono visti. Bravi i nostri ragazzi a capire che il gioco di squadra è determinante nelle partite con avversari di valore come oggi». Prossimo incontro: giovedì 09/02/2023 ore 18.50, Fossano – Gators Savigliano (Palestra Comunale - Via Cherasco, 7 - FOSSANO (CN)). U12 CSI MONDOVI' - GATORS SAVIGLIANO 24-71 Gators Savigliano: Ariaudo 8, Ambrogio 2, Barra 20, Casalis 2, Casasole 12, Correndo 16, Culasso 2, Mukaj 5, Brunetti 4. All.: Sabatino

Mondovì : Baliz 2, De Matteis 1, Deramo 2, Gamba 2, Ghiglia, Grossi 17, Mattone, Rossi C, Rossi L, Sciandra, Sismondi, Spagnolino. All.: Bottesi

Sabato in trasferta al PalaManera di Mondovì per i giovani Gators di Savigliano, eccezionalmente guidati da coach Sabatino. Nonostante siano i padroni di casa a rompere il sigillo della prima marcatura dell'incontro, la gara non è mai stata in discussione. Sono i bianco verdi a dettare ritmo in attacco e intensità in difesa. Mattatore dell'incontro "Jack" Barra con 20 punti, sempre pronto e preciso nelle sue conclusioni ravvicinate. Ma buone le prestazioni anche degli altri componenti della squadra, tra cui vale la pena segnalare la prestazione di Mukaj (5) che si distingue per applicazione difensiva e diligenza in fase di possesso palla. ESORDIENTI F SAVIGLIANO - LADY GATORS 8-16 Uno storico incontro si è svolto domenica mattina al pala Ferrua tra le squadre esordienti femminili di Savigliano. Le piccole pantere hanno ospitato le piccole alligatrici: alla fine l'hanno spuntata le Lady Gators che, attualmente, sono sembrate più pronte e più avanti nella preparazione.

Ma a vincere davvero è stata la sportività che da entrambe le parti ha contraddistinto l'intero incontro, dentro e fuori dal campo.

Per quanto riguarda le Lady tutte hanno avuto modo di esprimersi, ognuna ha così contribuito con la "grinta" che è ormai il marchio di fabbrica di questo giovane gruppo e con belle giocate corali. U12 CSI LADY GATORS - FARIGLIANO BIANCHI 29-51 Lady gators : Colosimo, Chiavero 17, Chiapello, Damiano, Avesani 6, Meia 2, Imberti Gastaldi, Ricci, Barbero 2, Dotta, Ziliotto G., Ziliotto S. 2. All.: Sabatino

Farigliano bianchi: Bruno 16, Caliman, Cappellino 6, Carotti 16, Fresia 6, Lami, Monge 2, Niro, Qafaloku, Rossi 3. All.: Bolgioni

Domenica pomeriggio i "bianchi" di Farigliano sono venuti a far visita alle lady Gators per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato under 12. Grande seguito come al solito, con gli spalti semi gremiti e tanto entusiasmo.

Le ragazze partono un po' contratte e si lasciano sorprendere dall'avvio sprint degli ospiti che, invece, sono subito in partita e si portano in vantaggio nel punteggio, allungando fino alla doppia cifra.

Poi il rientro veemente delle ladies che, sulla spinta del pubblico di casa sempre più caldo, mettono in serie dei canestri che le avvicinano nel punteggio all'avversario. Ma un altro break dei viaggianti rimette il punteggio in sicurezza per i giovanissimi di Farigliano, senza comunque cancellare l'ottima prestazione delle alligatrici.

Oltre alla solita capitan Chiavero, che risulta alla fine la miglior marcatrice dell'incontro con 17 punti, va segnalata la prova di Avesani (6) che ha giocato da protagonista facendosi trovare spesso pronta in attacco e recuperando numerosi rimbalzi. U12 CSI GATORS WEST COAST – LADY GATORS 35–30

Parziali (19-6, 15-14, 12-4, 20-6) ALPICAR Gators West Coast: Prus, Millone 8, Airaudo D., Castagno 5, Mura 2, Bossati L. 8, Granero 6, Pasquinelli 2, Ruberti 2, Simon 2, Silato, Dellavalle. All.: Nicola

Lady Gators: Damiano, Fresia 4, Chiavero 12, Guiotto 4, Ricci 2, Barbero 4, Colosimo, Imberti Gastaldi 4, Chiapello, Ziliotto. All.: Toselli