Overall Tre Colli: un Team che ha formato corridori e tecnici

Nei 36 anni di attivita' di Overall Tre Colli , con le varie denominazioni che si sono susseguite in ambito di gara e con la ragione sociale di Progettociclismo, oltre ai risultati agonistici ottenuti un vanto resta anche il lavoro di formazione professionale rivolto a corridori e tecnici con il risultato di avviare una quindicina di atleti ed alcuni tecnici nella massima categoria.

Foto di repertorio del 1999, Giovanni Ellena è il primo da dx

In questo contesto, oggi parliamo di... Correva l’anno 1999 quando un giovane Giovanni, sceso da non molto tempo dalla bici, si apprestava a percorrere le tappe che poi portano all’attribuzione della qualifica di Direttore Sportivo dal livello iniziale sino poi ai massimi livelli. Beh, il ns Giovanni da Cuorgne’ classe 1966 di strada ne ha fatta davvero tanta. Prima le esperienze in campo dilettantistico, partendo proprio dal ns sodalizio (guidando l’ungherese Szekeres alla vittoria nella classica Milano Tortona), poi altre esperienze altrove, intanto gli studi proseguivano e l’esperienza cresceva di pari passo, sino poi a ricevere nel 2006 la chiamata da parte di una società professionistica.

Nella fattispecie la Società era quella che faceva capo a Giovanni SAVIO che, con diverse denominazioni sociali, la cui più nota era ANDRONI, con abbinamenti ora di questo, ora di altri sponsor secondari è arrivata fino ai giorni nostri.

Per la precisione fino allo scorso anno quando poi, vicende societarie hanno portato a cambiamenti nell’organizzazione che hanno coinvolto un po’ tutto lo staff.

E’ cosi che Giovanni, sicuramente conosciuto nell’ambiente, sia per le sue qualità professionali, che per quelle umane, ha ricevuto in questi tempi una chiamata cui, oggettivamente, non si poteva dire di no. La chiamata cui facciamo riferimento, è arrivata nientepopodimeno che dalla EOLO KOMETA di Alberto CONTADOR e Ivan BASSO.

Un bel salto, in una nuova realta’ dove Giovanni saprà sicuramente far valere tutte le qualità di cui è in possesso e quindi continuerà a far crescere talenti che poi tutti applaudiremo sulle strade del mondo.

Quindi aspettiamo nuovi talenti che si aggiungeranno alla lista dei vari Egan BERNAL, Davide BALLERINI eccetera eccetera.

Il nostro Giovanni, per la cronaca è Giovanni ELLENA. Un applauso alla carriera, di uno…passato da queste parti

Quindi da Progettociclismo (allora Alplast Girardengo) a Eolo Kometa, è o non è un percorso... da applausi?