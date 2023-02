Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Firenze per la sfida col Bisonte

La partita, valida per la quinta giornata di ritorno, inizierà alle ore 19,30 e verrà trasmessa in diretta da Sky Sport Arena. Per le biancoblù sarà dunque il secondo posticipo televisivo Sky consecutivo dopo quello di domenica scorsa con Conegliano.

Al Palazzo Wanny di Firenze le due formazioni arrivano distanziate in classifica di 15 punti, Chieri quinta a quota 36, Firenze nona a 21. Rispetto alla gara d’andata al PalaFenera, vinta 3-0, le chieresi troveranno sicuramente una squadra molto diversa, anche per i cambiamenti avvenuti negli ultimi due mesi, con gli arrivi alla guida tecnica di Carlo Parisi al posto di Massimo Bellano, e in palleggio di Ofelia Malinov in sostituzione di Carlotta Cambi.

Chieri è reduce in campionato dal punto conquistato contro Conegliano e in Challenge Cup dalla qualificazione alle semifinali grazie alla vittoria per 3-1 sullo Sliedrecht. Firenze arriva da due vittorie e 5 punti all’attivo negli ultimi due turni di campionato.

Il bilancio dei nove precedenti fra i due club è di cinque vittorie a quattro a favore di Firenze. Tre le ex: Francesca Villani e Fatim Kone fra le chieresi, e Rhamat Alhassan fra le bisontine.

A presentare la sfida e fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è la schiacciatrice Stella Nervini, nata a Milano ma sempre vissuta a Firenze.

Stella, domenica si conclude l’ennesima settimana di straordinari per Chieri dopo i cinque set giocati con Conegliano e i quattro con lo Sliedrecht. Come sta la squadra?

«Le ultime due partite sono state molto impegnative. Conegliano è una squadra fortissima e molto esperta. Siamo state molto brave a imporre il nostro gioco e lottare su ogni pallone, riuscendo a conquistare un punto importantissimo non solo per la classifica ma anche per il morale: strappare un punto a Conegliano è una cosa grandissima. In coppa sono felice di poter dire che anche noi ragazze dalla panchina siamo riuscite a fornire il nostro contributo e dare una mano alla squadra. Questo è un periodo un po’ difficile, abbiamo fatto tante trasferte e siamo un po’ stanche. Chiaro che ci stiamo preparando per arrivare meglio possibile alla trasferta con Firenze. Sarà un’altra trasferta lunga ma siamo pronte, sfruttiamo al meglio ogni giorno di allenamento e in gara riusciamo a dare sempre il 100%».

Che partita ti aspetti col Bisonte?

«Firenze è una squadra nuova. Non ci si può preparare alla partita pensando al girone d’andata. Hanno cambiato totalmente le carte in tavola a cominciare da un giocatore fondamentale come il palleggiatore. Penso dovremo attaccarle da subito, in particolare con la battuta. Siamo una buonissima squadra al servizio, e credo che metterle in difficoltà in ricezione sarebbe un buon modo per approcciare la partita».

Domenica tornerai nella tua Firenze per la prima volta da giocatrice di serie A. Come vivi questa vigilia?

«Sono molto emozionata. Non gioco a Firenze da quando avevo 14 anni. Tornarci con una squadra di serie A1 sarà un’emozione per me, per la mia famiglia, anche per le persone della pallavolo fiorentina che conoscono la Stella piccola e ora vedranno una Stella un po’ più cresciuta che cerca di togliersi qualche bella soddisfazione. Sono anche molto curiosa di giocare al Palazzo Wanni, un palazzetto bellissimo. Inoltre ho tante care amiche che giocano nel Bisonte. Sarà sicuramente una partita emozionante».

Come sta andando questa tua prima stagione in A1, con Chieri?

«Sta andando bene. Vengo da un infortunio al polso e non pensavo che sarei riuscita a recuperare così in fretta. Sono molto contenta perché vedo dei miglioramenti, in ambito tecnico, in allenamento, anche a livello di fisico, di come mi sento quando gioco, e questo è soprattutto merito dello staff. Cerco di dare il mio contributo ogni volta che posso. Ovviamente sono anche felice che la squadra stia facendo bene, e speriamo di fare sempre meglio».