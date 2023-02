Avigliana Basket: impresa sfiorata a Moncalieri

Impresa sfiorata per le Greens allenate da Gianfranco Durin che nel testacoda di mercoledì scorso in casa della Libertas Moncalieri si sono dovute arrendere alle capoclassifica al termine di una battaglia che le ha viste tenere testa alle avversarie sino all'ultima azione, recuperando terreno nell'ultima frazione quando però il divario si era fatto troppo grande per essere colmato in toto.

Un po' di rammarico per le biancoverdi che con un pizzico di precisione in più al tiro avrebbero potuto ottenere la terza vittoria di questa travagliata stagione. Ora si riparte da quanto di buono fatto vedere sino ad oggi, il duro lavoro in palestra sta comunque dando i suoi frutti e ci si attende una seconda parte di stagione competitiva. Appuntamento a venerdì 17, alla Anna Frank di Drubiaglio, per la sfida contro Langhe Roero, alle 21:15.



LIBERTAS MONCALIERI – AVIGLIANA BASKET 51-48

MONCALIERI: Vairo 20, Ricci 14, Cappa 6, Carnevale Schianca 5, Zanoni 4, Torchio 2, Palumbo, Veronese, Bianco, Vitulo, Abbate Daga, Mussato. All. Terzolo.

AVIGLIANA: Coppola 11, Surra 11, Ciuti 6, Vairo 5, Candela 5, Lupo 4, Gorgitano 3, Bruno 3, Aloiso, Manuguerra. All. Durin.

ARBITRO: Nicolello di Torino.