A Sestriere si scia con i campioni

Le piste della Vialattea si presentano in condizioni ottimali e sono pronte ad accogliere i campioni dello sci alpino che devono perfezionare la preparazione per arrivare al top della forma all’appuntamento con le prossime gare dei Campionati Mondiali di sci alpino in fase di svolgimento sulle nevi francesi.

La squadra nazionale di sci alpino maschile e femminile ha scelto la pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere, che ad inizio dicembre ha ospitato le ultime due gare di Coppa del Mondo, per una sessione di allenamento che interesserà alcuni atleti delle discipline tecniche. Grazie alle temperature particolarmente fredde, nei giorni scorsi il tracciato è stato bagnato e lavorato per creare le condizioni ideali per gli allenamenti. Unitamente agli azzurri scenderanno in pista anche alcuni atleti della squadra nazionale tedesca e spagnola.

Il programma degli allenamenti è molto intenso ed articolato. I primi atleti sono già scesi in pista, altri atleti arriveranno nei prossimi giorni e si alterneranno suddivisi in vari gruppi di lavoro. La sessione si concluderà giovedì 16 febbraio. Non perdete l’occasione di sciare sulle piste della Vialattea e di ammirare i nostri campioni in azione!