La Novipiù Monferrato Basket riparte da Cantù

Dopo il turno di sosta previsto dal calendario, la Novipiù Monferrato Basket riprende il proprio cammino nel Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde contro l'Acqua S.Bernardo Cantù con la sfida valida per il ventunesimo turno di domenica 12 febbraio alle ore 18 che si disputerà al PalaFitLine di Desio.

GLI AVVERSARI

Dopo una prima parte di campionato da "macchina perfetta" anche la squadra di coach Meo Sacchetti ha dimostrato di poter perdere, la capolista infatti arriva da due sconfitte consecutive, tre nelle ultime quattro partite. Nonostante ciò i canturini rimangono una vera e propria corazzata, con un roster profondo e di qualità, guidati da coach Sacchetti, vera e propria istituzione per la pallacanestro italiana. Rispetto alla gara di andata che terminò con il risultato di 65-77 l'Acqua S.Bernardo avrà a disposizione Francesco Stefanelli, infortunato nella sfida di Casale Monferrato. Il play è Roko Rogic che si alternerà con il giovane Nicola Berdini, al loro fianco gli esterni Giovanni Severini, Lorenzo Bucarelli, Francesco Stefanelli e il top scorer di stagione Stefan Nikolic (15.1 punti di media). I lunghi a disposizione sono l'americano Dario Hunt, Filippo Baldi Rossi, e il capitano Matteo Da Ros.

I ragazzi di coach Stefano Comazzi hanno lavorato in palestra queste due settimane per cercare di recuperare la miglior condizione psicofisica e trovare una soluzione per uscire da questo momento mai così complicato per la storia del club. Le notizie negative arrivano dall'infermeria con Matteo Formenti che si è dovuto fermare a causa di un affaticamento muscolare e non sarà della partita. I monferrini nella sfida di andata hanno dimostrato di saper come affrontare questo avversario disputando una prestazione di grande spessore. Domenica però per una serie infinita di motivi sarà tutta un'altra storia.

Stefano Comazzi - Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Affrontiamo la squadra prima in classifica e la squadra probabilmente con più talento dell’intero campionato. Il fatto che vengano da due sconfitte consecutive non deve confonderci, perché non farà altro che alzare il loro livello di attenzione, soprattutto giocando sul loro campo. In questo momento noi non possiamo permetterci il lusso di scegliere quali partite sono da vincere e quali no, siamo in una condizione di classifica che ci impone di provarci sempre, quindi, qualora ci fosse anche solo una minima possibilità di portare a casa la partita noi abbiamo l’obbligo di provarci, presentandoci nel miglior modo possibile e pronti a fare una partita di grande agonismo».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.