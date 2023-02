Castelnuovo Scrivia in trasferta a Bolzano

Trasferta ricca di insidie per la formazione di Molino che questa sera (ore 20.30) va a far visita all’Alperia Basket Club Bolzano del coach pavese Roberto ‘Cico’ Sacchi; le altoatesine sono reduci dal ko esterno di Costa Masnaga ma nel precedente turno casalingo hanno battuto a sorpresa, rispetto ai pronostici della vigilia, ma con pieno merito, per quanto visto sul parquet del Pala Mazzali, una big come Udine.

Vittoria oltretutto molto netta, quella ottenuta dal Bcb che ha sfoderato, nell’occasione, una prestazione super sia in fase offensiva ma soprattutto nella propria metà campo, concedendo solo 53 punti alle friulane e riuscendo a mettere il bavaglio alla temutissima Ronchi, migliore marcatrice del girone. D’altro canto l’Autosped aveva già fatto i conti con la pericolosità di Bolzano nella gara di andata, giocata in quell’occasione al Camagna per l’indisponibilità del PalaOltrepo; se è vero che in quella circostanza le giraffe scesero in campo in grandissima emergenza (oltre a Rulli e Ravelli non furono della partita neppure Gatti e Premasunac) è altrettanto vero che le ospiti impensierirono seriamente le padrone di casa, facendo match pari per oltre 30’ (44-43 il punteggio alla penultima sirena) e cedendo solo nell’ultima frazione, in cui maturo, per le padrone di casa, un +20 sicuramente bugiardo rispetto al reale andamento della contesa.

In effetti al roster bolzanino non fanno difetto né la qualità né la quantità, visto che Sacchi può ruotare 9-10 atlete senza che il rendimento complessivo della squadra ne risenta; se la polacca Kotnis (oltre 15 punti di media partita), senza dubbio una delle migliori comunitarie dell’intera A2, è forse la giocatrice di maggior spicco dell’Alperia non è però certo la sola cui le ragazze di Molino dovranno prestare particolare attenzione. In cabina di regia il trio Vella, Servillo e Azzi garantisce fosforo e punti mentre il reparto esterne è ampiamente coperto dalle ali Assentato (anche lei oltre la doppia cifra), Fall (bandiera delle altoatesine), Logoh e Gualtieri; vicino a canestro invece, oltre alla già citata Kotnis (in grado di essere pericolosa anche dal perimetro), ci sono l’ex Vicenza Chrysantidou e la giovane Delbalzo, proveniente da Moncalieri.

Alperia attualmente si trova all’ottavo posto in classifica, in condominio con Mantova, con 14 punti; ma da quota 18 (occupata ora da Broni e Treviso, quinte ex aequo) a quota 10 (Villafranca, undicesima ma in crescita nelle ultime settimane) troviamo ben 7 squadre per cui la lotta playoff/playout può considerarsi apertissima e le prossime avversarie delle giraffe hanno tutte la carte in regola per poter chiudere la stagione regolare nelle prime otto ed evitare così la trappola degli spareggi retrocessione.

In casa Autosped si è ben consapevoli delle notevoli difficoltà che l’impegno di questa sera comporta anche se la striscia di tre vittorie consecutive, e le buone prestazioni che le hanno generate, ha certamente migliorato clima ed umore di atlete e staff tecnico; restano invece, purtroppo, i problemi di infermeria con Gatti sicuramente out mentre qualche speranza in più c’è in merito alla possibilità di poter rivedere in campo, anche se certamente non al meglio, Bonasia ma la riserva su un suo eventuale impiego verrà sciolta solo in prossimità della partita, valutando attentamente le condizioni della giocatrice. È intanto ufficiale l’assegnazione, non senza qualche polemica collaterale, delle finali di Coppa Italia in programma nel primo week end di marzo; la manifestazione si terrà infatti a Battipaglia (Sa), già sede in passato di numerosi finali nazionali giovanili.

Quello che è ancora incerto, invece, è il nome dell’avversaria delle castelnovesi nel quarto di finale: se Firenze vincerà il recupero di mercoledì 15 sul campo di Savona saranno le toscane ad affrontare le giraffe mentre in caso di sconfitta allora saranno le siciliane di Patti ad affrontare la formazione diretta dal conterraneo Molino. Ma c’è tempo e nell’attesa c’è invece ancora tanto campionato da giocare, cercando ovviamente di dare e fare il massimo in ogni occasione, a partire dalla difficile trasferta di questa sera.