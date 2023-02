Monferrato Basket: Ellis e Redivo convocati in nazionale

Doppia convocazione in Nazionale per due giocatori rossoblu. Lucio Redivo è stato selezionato da coach Pablo Prigioni per le due sfide di qualificazione ai mondiali con la sua Argentina. Nel raggruppamento E americano la guardia di Bahia Blanca affronterà venerdì 24 febbraio il Canada mentre lunedì 27 febbraio la Repubblica Dominicana. Entrambi gli incontri si disputeranno a Mar del Plata e quest’ultimo sarà il remake della sfida dello scorso novembre quando Lucio mise a segnò 12 punti in 18 minuti giocati.