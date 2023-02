Verso Bertram Derthona-Pallacanestro Trieste

Ultimo impegno di campionato prima della Frecciarossa Final Eight 2023 per la Bertram Derthona, che domenica 12 febbraio alle ore 17 sarà nuovamente di scena al PalaEnergica Paolo Ferraris per affrontare la Pallacanestro Trieste nell’incontro valido per la 19° giornata del campionato di Serie A 2022/23.

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è, come di consueto, coach Marco Ramondino: «Trieste è una squadra che, come dissi al termine della partita di andata, era molto vicina a svoltare e così è stato. Dopo la sconfitta con noi è salita di giri e ha fatto una stagione importante: ora è una seria candidata ai playoff. Ha cambiato tanto nel roster, aggiungendo Ruzzier e recuperando Lever, ha invertito le gerarchie tra Deangeli e Campogrande, e ora inserito Emanuel Terry che è un giocatore con un pedigree importante anche a livello di EuroLega. Affrontiamo una squadra che gioca una pallacanestro equilibrata, con tanti giocatori capaci di fare canestro negli esterni e lunghi fisici e atletici che mettono una incredibile pressione a rimbalzo, hanno predisposizione a rimbalzo offensivo e capacità di attaccare l’area con i tagli. In difesa Trieste può imporre la propria taglia oppure compiere scelte strategiche, come la difesa a zona, nel corso della gara».

«Dal nostro punto di vista – prosegue il capo allenatore bianconero – dovremo mantenere l’identità giocando come squadra su entrambi i lati del campo: offensivamente servirà muovere bene la palla e cambiare lato in quanto Trieste, per taglia, atletismo e scelte strategiche, è brava a costringere gli avversari a situazioni statiche, mentre in difesa dovremo avere grande attenzione sui loro esterni perché ci sono tanti giocatori in grado di creare dal palleggio».

Bertram Derthona comunica che Demonte Harper e J.P. Macura non saranno disponibili per la partita, mentre sono da valutare le condizioni di Semaj Christon. Demonte Harper continua il percorso di recupero disposto dallo staff medico per la lombalgia che lo ha tenuto a riposo nella partita contro Varese e non sarà ancora a disposizione.

Macura, durante la prima parte della partita con Varese ha riportato una lussazione del mignolo della mano destra che è stata prontamente ridotta dal Dott. Soldini e dopo consulto con lo specialista della mano, Dott. Giorgio Pivato, dovrà portare un tutore rigido che non gli permetterà di scendere in campo con Trieste. Christon ha accusato un fastidio al ginocchio che lo ha tenuto a riposo da mercoledì e verrà valutato dallo staff medico a ridosso della partita.