B1-F: Volley Parella super in casa

Una vittoria assolutamente preziosa e per di più maturata fra le mura di casa, la prima della stagione! La Igor Agil Volley conquista tre punti pesantissimi nella seconda giornata di ritorno del campionato di B1: contro Acqui Terme finisce 3-1.

Il primo set inizia con un vantaggio per le Igorine 2-1, poi dal 5-4 il tabellone indica 5-7 e Ingratta richiama le sue. Il secondo time out arriva quando Acqui sigla il 9-14, al rientro le Igorine con pazienza rimontano, un ace di casa vale il 14-15 e il muro consegna alle Igorine il pareggio. Il break vale il 17-15. Un ace di Vighetto vale il 20-17, finale Igorino 25-21.

Il secondo set inizia in equilibrio (3-3), sul 3-6 è pausa per le Igorine che poi accorciano 11-13, ma le ospiti preparano un altro break che vale il 12-17. Due ace in fila segnano sul tabellone il 13-20, il secondo set è di Acqui: 16-25.

Partenza sprint per le ospiti (0-4), le Igorine rimontano al 3-4 e poi con pazienza sorpassano 9-8 ed è pausa Acqui. Bel parziale delle Igorine (13-8) che si fanno sentire anche a muro per il 19-11. Dal 21-13 Acqui ricuce 21-16 ed è time out per casa. Acqui accorcia ancora (21-18), ma è fiammata delle Igorine che si portano in vantaggio: 25-20.

Il quarto set è combattuto (4-4); le Igorine costruiscono un bel parziale che vale il 12-7, ma il vantaggio si riduce e quando il tabellone indica 12-10 è pausa per casa. Parità 13-13, anzi Acqui supera 13-15, ma le Igorine lottano e mpattano 16-16. Pari di nuovo per il 19-19, grande difesa delle Igorine e la palla va a terra dall’altra parte per il 20-19. Dal 21-20 ultimo break di casa ed è vittoria: 25-20.

Igor Agil Volley - Arredofrigo Valnegri Acqui Terme 3-1

Parziali (25-21; 16-25; 25-20; 25-20)

Igor: Pagliuca ne, Sassolini V 11, Moroni 10, Bosso 12, Sassolini H ne, Nagy ne, Bianchi C 4, Brezza, Berra ne, Badalamenti (L), Vighetto 22, Mangalagiu (L) 1, Cantoni 3, Bianchi G 3. All. Ingratta.

Acqui: Bondarenko 4, Ruggiero 1, Grotteria ne, Fabbrini 7, Zenullari ne, Lombardi 10, Mirabelli 9, Fiscaletti ne, Bergese 6, Zonta 5, Raimondo, Scardigli 16, Catozzo, Tommasi nne. All. Marenco.