Pall. Chivasso si arrende contro la corazzata Serravalle

La Ferro Impianti Pall. Chivasso non compie l’impresa e si deve arrendere alla potenza della corazzata B.C. Serravalle con il punteggio finale di 52-74. Evidente la differenza tecnica, fisica e d’esperienza esistente tra le due formazioni: Serravalle è composta quasi totalmente da giocatori che hanno giocato e valgono le categorie superiori come Ferri, Gay, Taverna e ha l’obiettivo stagionale di compiere il salto di categoria. Di fronte a tale esperienza e raffinatezza tecnica, Chivasso si è dimostrata acerba, poco smaliziata, incapace di trovare le giuste soluzioni per imbrigliare il talento di Ferri e compagni e per variare le soluzioni offensive.

Palla a due e partenza da incubo per la formazione di casa: Chivasso non muove il tabellone per 5 minuti, mentre Serravalle pur partendo al rallentatore si allontana lentamente sul 0-8. Tocca a Riccardo Pagetto mettere i primi 2 punti biancoverdi a referto, ma Serravalle inizia ad ingranare le marce alte con Ferri, Gay e Taverna e chiude il primo quarto sul 8-20. Nel secondo periodo Chivasso reagisce: le difese a uomo, zona, miste mandano fuori giri l’attacco avversario (9 punti segnati nel quarto), mentre sul lato offensivo del campo i chivassesi trovano punti importanti nel pitturato, sfruttando i tagli sulla linea di fondo ed in alternativa correndo in contropiede con Giovara, Ferro e Riccardo Pagetto. La Ferro Impianti chiude così la prima metà di gara sul 24-29. Nel terzo periodo i padroni casa hanno la forza di riportarsi fino al -3 sul 31-34, prima che gli avversari decidano di indirizzare la gara con i canestri da fenomeno di Ferri e le triple di Taverna e Gay. Chivasso invece vede crollare le sue percentuali al tiro, soccombe a rimbalzo e di conseguenza scivola nel punteggio fino al 52-74 finale.

Ferro Impianti Pall. Chivasso - B.C. Serravalle 52-74

Parziali (8-20; 24-29; 36-51)

Ferro Impianti Pall. Chivasso: Giovara 7, Pagetto R. 6, Vettori, Vai 5, Delnevo 2, Perino 4, Di Matteo 4, Greppi, Pepino, Ferro 9, Pagetto S. 15, Migliori. All. Bruno.

B.C. Serravalle: Morandi 3, Gay 12, Pulina, Taverna 14, Tava 4, Ruiu 6, Milicic, Pavone 6, Lisini 4, Ferri 25. All. Gatti

Arbitri - Sig. Rigon di Bellinzago, Sig.ra Napoleone di Torino.

Note. Tiri liberi: Chivasso 8/8, Serravalle 11/14.